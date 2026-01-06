６日の東京株式市場はリスク選好の流れが強まり、日経平均は５万２０００円台半ばまで水準を切り上げ史上最高値更新となった。



大引けの日経平均株価は前営業日比６８５円２８銭高の５万２５１８円０８銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は２４億６４８７万株、売買代金概算は６兆２０１５億円。値上がり銘柄数は１３４９、対して値下がり銘柄数は２２３、変わらずは３２銘柄だった。



きょうは終始強気一辺倒の地合いとなった。前日の欧州株市場では主要６００社で構成されるストックス・ヨーロッパ６００指数が最高値を更新、米国株市場でもＮＹダウが最高値をつけるなど、世界的な株高の流れに東京市場も乗る形となった。米国によるベネズエラ攻撃は地政学リスクとしては意識されず、逆に石油やプラント株などのエネルギー関連株に買いを誘導する背景となった。また、日経平均寄与度の高い値がさの半導体関連も前日に続き投資資金を誘引する銘柄が多かった。なお、ＴＯＰＩＸの方は連日の最高値更新となっている。個別株も値上がり銘柄数がプライム市場全体の８４％を占めるなど非常に買い気の強い地合いだった。また、売買代金は６兆円台に乗せ、これは昨年１２月１９日以来の高水準となった。



個別では、売買代金トップとなったキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が朝安後に切り返しプラス圏で引けたほか、ディスコ＜6146＞、東京エレクトロン＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、レーザーテック＜6920＞など半導体製造装置関連の主力株が軒並み上昇。東京電力ホールディングス＜9501＞が買われ、三菱重工業＜7011＞も値を上げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクが高く、ファーストリテイリング＜9983＞も買いを集めた。ＪＸ金属＜5016＞も物色人気。久光製薬＜4530＞がストップ高、ネクステージ＜3186＞、大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞、東洋エンジニアリング＜6330＞などが値を飛ばした。



半面、住友電気工業＜5802＞が軟調、中部電力＜9502＞が急落、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ＜6525＞、イビデン＜4062＞などが売り物に押された。養命酒製造＜2540＞が大幅安、アドバンスクリエイト＜8798＞、クスリのアオキホールディングス＜3549＞、セイコーグループ＜8050＞などの下げも目立つ。ＧＭＯインターネット＜4784＞も値を下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

