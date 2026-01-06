JBLは、CES 2026においてヘッドフォンJBL Tuneシリーズの新ラインナップを発表した。149.95ドルの「Tune 780NC」など8モデルを用意する。海外での価格と発売時期は以下の通り。

Tune 780NC 149.95ドル 2026年6月 Tune 680NC 109.95ドル 2026年6月 Tune 730BT 89.95ドル 2026年6月 Tune 530BT 59.95ドル 2026年6月 Tune 530 Wired 34.95ドル 2026年6月 Tune 530C USB-C 44.95ドル 2026年6月 Tune 235BT 39.95ドル 2026年1月 Tune 135BT 39.95ドル 2026年1月

Tune 780NCとTune 680NCは、人気のシリーズにアダプティブノズキャンセリング(ANC)と空間オーディオの「JBL Spatial Sound」を搭載。

Tune 730BTとTune 530BTは、「JBL Pure Bass Sound」により、パワフルなサウンドが楽しめる。Tune 730BTは40mmドライバー、Tune 530BTは33mmドライバーを搭載する。

Tune 530 WiredとJBL Tune 530C(USB-C接続)は、有線接続モデル。どちらもJBL Pure Bass Soundを搭載した33mmドライバーを搭載し、軽量で折りたたみ可能なデザインながら、深みのある力強いサウンドを実現。

Tune 135BTとTune 235BTは軽量でワイヤレスの利便性を追加したモデルとなる。搭載するドライバーサイズは、135BTが8.6mm、235BTが12.5mm。最大25時間のバッテリー駆動に加え、10分で3時間充電できるスピードチャージ機能も備える。