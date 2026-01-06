アイドルや声優、バンドなどの推し活の定番アイテムになっている“フラワースタンド”（以下、フラスタ）。かつては出演者の仕事相手となる関係者が贈るのが基本であり、“祝い花”などと呼ばれていたが、いつしかファンも贈るようになり、SNSの普及とともに次第にファンの間で豪華さを競うようになり出した。

こうした文化自体は魅力的なものだが、一方でフラスタにまつわるトラブルがファンの間でも絶えないそうだ。取材を進めると、花を巡ってファン同士でも様々なトラブルが巻き起こっていたり、アニメ・声優関連のライブにおいては、原作者の漫画家を巻き込んだトラブルに発展している事例もあるようだ。

なかには、アイドルを応援するという本来の趣旨から外れ、フラスタの豪華さを競うことで自身の財力や影響力を示そうとする人もいるという。推し活とフラスタを取り巻く現状を取材した。【文・取材=宮原多可志】（全2回のうち第2回）

【写真】「徹夜で作業となることも」客の思いに応えたい一心で作られるフラワースタンド

ファンの承認欲求が満たされるフラスタ

会場にずらりとフラスタが並ぶ光景はアイドルのコンサートの名物になりつつあるが、そもそも、なぜフラスタの文化がここまで盛んになったのだろうか。それは、贈られたアイドルがSNSに「すご〜い！」「いっぱいありがとう！」「みんなの愛、感じたよ！」といったコメントとともに、フラスタの写真を掲載することも影響しているだろう。

フラワースタンドを巡るトラブルが絶えない

ファンにとって、こうしたコメントはたまらない。自身を“推し”に認知してもらえていると感じられるからだ。SNSで繋がった同志たちとお金を出し合い、ライブのたびにフラスタを贈っているという声優アイドルのファンがこう話す。

「僕が好きな声優さんは、ライブの後に必ずフラスタの前で写真を撮ってくれます。僕の名前が書かれた立て札と、推している声優さんの顔が同じ画像に写っている。もう、たまりませんよ。こんなに幸せな気持ちになるんだから、フラスタは本当に素敵だし、これからも仲間たちと一緒に贈りたいと思っています」

「なぜ、自分たちの花の前で撮影してくれなかったのか」

純粋な思い自体は健全といえるが、やはり何事も行き過ぎると問題につながってしまう。なかには、フラスタをめぐって、一部の過激なファンからアイドルの事務所に苦情が舞い込む例もあるという。ある大手芸能事務所の関係者がこう話す。

「フラスタを贈ってくださるファンのグループがいくつもあるのですが、『他のグループのフラスタの前では写真を撮ってくれたのに、自分たちの花の前では撮影してくれなかったのはなぜか』と。現在もフラスタの受け付けは行っています。しかし、こうしたトラブルが今後も続くようなら、受け入れ中止を検討せざるを得ません」

ファンの数が増えると、同じアイドルを推すファンに横のつながりができて、コミュニティやサークルが生まれることは珍しくない。しかし、そんなサークル同士の関係が良好でないケースも見受けられる。アイドルによっては、ファン同士の軋轢を未然に防ぐ目的で、フラスタの受け付けを一切行わないケースもあるようだ。

公式の漫画家にイラストを依頼するファン

同じ対象を推す複数のサークルが、フラスタの豪華さを競い合うようになった事例は実際にある。「豪華なフラスタが一種のステータスのようになっているのではないか」と推測するのは、自身の漫画がアニメにもなっている人気漫画家である。フラスタを巡り、ファンからある依頼が来たことがあったと話す。

「私のXのDMに、“フラスタに使うパネルの絵を描いていただけますか”という依頼があったのです。アニメ版の声優さんのライブに贈りたいというのですが、私はその声優さんが出演する作品の原作を手掛けている作家。向こうもわかっていて依頼しているわけですが、さすがに引き受けることはできませんし、丁重にお断りいたしました。

ファンの間でいくつかのサークルがあり、他に差をつけるためにより豪華なものを出したい。私に依頼があったのも、そんな理由からのようです。実は、提示されたギャラはそんなに悪くなかった（笑）。正直言って漫画の原稿料よりも高いものでした。推し活がここまで発展しているんだなと、驚くとともに不安を覚えました」

推し活は“ほどほど”に楽しもう

以前、アニメキャラなどのステッカーを貼った車、いわゆる“痛車”を取材したとき、“作者公認”を誇らしげに掲げていたケースがあった。一部のファンの間では“公式に認められている”ことをステータスにしている人がいる。他より目立ちたい、一目置かれたいという心理は、何事においても働くものなのだろう。

しかし、こうしたファンの虚栄心の発露に巻き込まれる側は、たまったものではない。前出の漫画家が語る。

「もし私がAというサークルの要望に応じて絵を描いたら、おそらくBのサークルにも描かないといけなくなります。最悪、ファンの間でトラブルの火種になる可能性もある。サッカーやプロ野球のファンの間には派閥があるようですが、声優さんやアイドルの間にも生まれているのは、どうかなと思いますね。

私もファンに対して厳しいことは言いたくありません。ほとんどのファンが健全に推し活を楽しんでくれているのは間違いありません。しかし、一部の人たちが過激になっているのは事実で、見ていて楽しいものではない。ファン同士で仲良く、推し活をしてほしいものですが……」

フラスタは会場を華やかにしてくれるし、筆者もライブに行くたびに見ていて楽しいものである。何より、ファンの要望に応じる日本の生花店の技術力の高さには感嘆してしまう。魅力的な文化だからこそ、推し活は見栄を張ったり、他と比較するのではなく、ほどほどに楽しみたいものである。

第1回【“推し活”の定番となった「フラワースタンド」で“未払い”が頻発のウラ事情…生花店が明かす悪質な手口「実在する法人名で注文されて…」】では、推し活に熱心なファンが、推しのアイドルや声優などに贈るフラワースタンドを注文した花屋に対し、料金を払わないトラブルが多発している事案について、被害を受けた花屋に取材。その悪質な実態や対処法を紹介する。

ライター・宮原多可志

デイリー新潮編集部