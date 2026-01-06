ライブやコンサート、舞台公演などで、会場のロビーにお祝いの花がずらりと並んでいる光景を目にすることは珍しくないだろう。人気の歌手やアイドルだとその数も膨大になり、中には小林幸子の紅白歌合戦の衣装のように華やかなものも多く、壮観というほかない。実は、この“フラワースタンド”（以下、フラスタ）が“推し活”の定番アイテムになっているのである。

フラスタはかつて、出演者の仕事相手である芸能関係者や関連企業が贈るのが基本で、“祝い花”などと呼ばれていた。筆者も職業柄、仕事をご一緒した芸能人宛に贈ったことがある。これがいつしか、一般のファンも贈るようになり、SNSの普及とともに次第にファンの間で豪華さを競うようになりだした。

フラワースタンドを巡るトラブルが絶えない

ファン有志一同でお金を出し合ってよりゴージャスなフラスタを贈る例もあり、重要な推し活文化の一つになっている。そうしたなか、フラスタを制作する生花店を悩ませる新たな問題が生じているという。生花店が何度催促してもフラスタの代金を払わないという事例が頻発しているのだという。なぜ、そんな問題行動が増えているのか。取材を進めると、想像以上に“悪質な手口”が見えてきた。【文・取材=宮原多可志】（全2回のうち第1回）

被害は11件、約50万円に

今回、匿名で取材に応じたのは都内の生花店A店である。昨年からの被害件数は11件にのぼり、被害総額は実に50万円ほどに達するという。店主曰く、「現状、代金は1円も回収できていない」そうだ。フラスタの注文は主にネット経由で受け付けており、1つとして同じものはない特注品だ。注文サイトでも事前決済が基本のはずだが、なぜ、代金を回収できないのだろうか。

「相手が法人名を名乗って注文しているからです。個人の方は先払いやカード決済ですが、法人に関しては請求書払いに対応していたため、相手はそこを巧妙に突いてきました。しかも、実在する法人の名前を騙っていた。もちろん、その会社は実際には一切無関係で、告げられた会社の所在地住所も全くのウソで、調べてみると更地でした。

うちの店が被害に遭った11件はすべて同じ注文主Bです。途中で何度もメールで催促しましたが、『経理に請求書を回すのが遅れたので、支払いが後になってしまいます』『もし、ご迷惑をおかけしているようであれば、半額でも先に入金します』というやりとりがありました。しかし、結局のところ半額も支払われていません」

そもそも、アイドルにファンの連名でフラスタを贈る際、法人名義で支払う必要などあるのだろうか。出版社や企業が祝い花を贈るのとは、訳が違う。

「確かに、札に法人の名前が載らないなんて、今考えればおかしいと思います。しかしながら、ファン代表がたまたま法人名義で注文してくる事例もあるのかな、と思って引き受けてきました。それに、フラスタに使う特注の札を制作し、印刷所から直接送ってきたので、しっかりした人だという印象もありましたからね」

同様の被害に遭っている同業者も多数

フラスタの1基の当たりの価格は、使う花やその規模によっても変動するものの、おおよそ2〜5万円程度になる。発注者となるファンの要望に生花店は応え、推しのイメージに合った花を選定していく。大きなライブやコンサートがあるときは、生花店に複数件の注文が入ることは珍しくないといい、時には徹夜で作業することもあるそうだ。

「推し活目的のフラスタの注文は、当店だけで月に20〜30件ほどあります。現地に設置したら写真を撮って、メールで発注者に送信します。これは当日にコンサートに来ることができない方もいますので、確認のためですね。イベントが終了したら、私どもは再び会場に向かって、スタンドごと回収する流れになります」

注文主BがSNSで金を集めてA店に製作を依頼し、フラスタを贈ったアイドルは様々である。ファンなのか、愉快犯なのか、それとも最初から金を懐に入れるつもりでファンを装っている人物なのか。その実態は、はっきりとはわからない。

いずれにせよ、今回取材した生花店は既に警察に被害届を提出している。しかし、民間の金銭トラブルに警察がどこまで介入してくれるかは未知数で、民事訴訟を起こすにしても時間や費用がかかる。そのため、「実態としては、数万円ほどの被害であれば泣き寝入りをしている同業者も多いのではないか」と、店主が言う。

フラスタ文化の衰退が危惧される

フラスタは一種の芸術品だ。ファンの要望も事細かに及ぶが、特に重要なのはメンバーカラーに当たる“色”なのだそうである。

「ピンクでも薄めよりも濃い目がいいとか、紫と青が混じった感じがいいとか。全体の形をハート形にしたいとか、バルーンを付けたいとか、とにかく様々な要望があります。なかには、デッサンを描いて送ってくる方もいます。まさに、花屋の技量とセンスが試されるものといえます。

メールのやりとりだけでも結構な時間を要し、1基作るだけでも本当に大変です。それでも、私たちはファンのみなさんの思いに応えたいとがんばってきました。が、こうした事態が起こると経営的にも大打撃ですし、この問題がエスカレートすることで、フラスタを贈る文化が衰退してしまったら残念です」

生花店側はこうした被害に遭わないために、どのような防衛策を講じるべきなのだろうか。店主が言う。

「お付き合いのある法人はこれまで通りの請求書のスタイルで大丈夫なのですが、新規で注文いただく法人とのやりとりは、今後、気を付けていかないといけないと思っています。私たちは、贈った方も、贈られた方も笑顔になるフラスタを作っていきたい。だからこそ、今後こういったことは二度と起きないでほしいと強く思います」

第2回【声優のファン同士が“フラスタ”の豪華さを競う狂騒状態に…アニメの原作を手がけた漫画家に、フラスタ用のイラストを依頼する驚きの行動も】では、フラワースタンド（通称フラスタ）を巡り、声優ファンの間でその豪華さを競うあまり、“一線を超えた”事態にまで陥っているという実態を報告している。

ライター・宮原多可志

デイリー新潮編集部