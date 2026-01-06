アンドＳＴの１２月既存店売上高は３カ月ぶり前年下回る アンドＳＴの１２月既存店売上高は３カ月ぶり前年下回る

アンドエスティＨＤ<2685.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月度の月次売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比０．２％減と３カ月ぶりに前年実績を下回った。



月後半は気温の低下とセールの開始により冬物商品の販売が堅調に推移し、防寒アウターやニットトップスが人気となり、服飾雑貨ではブーツ、生活雑貨ではブランケットやコラボ商品が好評だった。一方、前年に比べて休日が１日少なかった影響は年末年始期間のため軽微であるとみられるものの、月前半に伸び悩んだ影響が大きく、月を通しては既存店売上高は前年割れとなった。なお、全店売上高は同３．４％増だった。



出所：MINKABU PRESS