良品計画<7453.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月度の国内売上高を発表しており、直営既存店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比５．８％減と２カ月連続で前年実績を下回った。



季節のおすすめ商品を特別価格で提供する「良いね祭」（１２月２６日～１月５日）は好調に推移したほか、システム障害に伴い停止していたオンラインストアが１２月１５日から全面復旧したものの、停止による押し下げ影響が３ポイント強あったほか、前年よりも土日祝日が１日少なかったことによる押し下げ影響も２ポイントあった。また、暖冬により冬物商材が苦戦したほか、前年のテレビ放映による反動減もあり、既存店売上高が減少した。なお、直営全店とオンラインストアを合わせた売上高は同０．７％増だった。



