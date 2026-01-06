槙野智章監督率いる藤枝がチーム体制&背番号を発表! 10番は新加入の菊井悠介
藤枝MYFCは6日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のチーム体制および選手背番号を発表した。
藤枝は昨季J2リーグ戦で15位。今季から元日本代表DFの槙野智章新監督がチームを率いる。
背番号については、新加入のFW菊井悠介(←松本)が10番に決定。GK田口潤人(←山口)は1番、FW真鍋隼虎(←明治大)は11番を着ける。
以下、チーム体制&背番号
■スタッフ
▽監督
槙野智章
▽ヘッドコーチ
太田吉彰
▽コーチ
杉浦大輔
枝村匠馬
▽GKコーチ
佐々木将貴
▽フィジカルコーチ
前鶴洋
■選手
1 GK 田口潤人(←山口/新加入)
2 DF 永野修都(←FC東京/期限付き移籍)
3 DF 鈴木翔太
4 DF 中川創
5 DF 楠本卓海
6 MF 世瀬啓人
7 FW 松木駿之介
8 MF 浅倉廉
9 FW 矢村健
10 FW 菊井悠介(←松本/新加入)
11 FW 真鍋隼虎(←明治大/新加入)
13 MF 中村優斗(←立正大/新加入)
14 MF 三木仁太(←関西大/新加入)
15 MF 杉田真彦
16 DF 森侑里
17 MF 岡澤昂星
18 MF 松下佳貴
19 DF 近藤優成(←国士舘大/新加入)
21 GK ジョーンズ・レイ
22 DF 久富良輔
23 MF 梶川諒太
24 FW 山崎絢心(←富士市立高/新加入)
25 DF 中村涼
26 MF 河本大雅
28 DF 大森彗斗
29 FW 閑田隼人
30 MF 芹生海翔
31 GK 栗栖汰志
33 MF 川上エドオジョン智慧
41 GK 北村海チディ
50 MF 金子翔太
77 FW ディディエ
