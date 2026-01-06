　藤枝MYFCは6日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のチーム体制および選手背番号を発表した。

　藤枝は昨季J2リーグ戦で15位。今季から元日本代表DFの槙野智章新監督がチームを率いる。

　背番号については、新加入のFW菊井悠介(←松本)が10番に決定。GK田口潤人(←山口)は1番、FW真鍋隼虎(←明治大)は11番を着ける。

以下、チーム体制&背番号

■スタッフ

▽監督

槙野智章

▽ヘッドコーチ

太田吉彰

▽コーチ

杉浦大輔

枝村匠馬

▽GKコーチ

佐々木将貴

▽フィジカルコーチ

前鶴洋

■選手

1 GK 田口潤人(←山口/新加入)

2 DF 永野修都(←FC東京/期限付き移籍)

3 DF 鈴木翔太

4 DF 中川創

5 DF 楠本卓海

6 MF 世瀬啓人

7 FW 松木駿之介

8 MF 浅倉廉

9 FW 矢村健

10 FW 菊井悠介(←松本/新加入)

11 FW 真鍋隼虎(←明治大/新加入)

13 MF 中村優斗(←立正大/新加入)

14 MF 三木仁太(←関西大/新加入)

15 MF 杉田真彦

16 DF 森侑里

17 MF 岡澤昂星

18 MF 松下佳貴

19 DF 近藤優成(←国士舘大/新加入)

21 GK ジョーンズ・レイ

22 DF 久富良輔

23 MF 梶川諒太

24 FW 山崎絢心(←富士市立高/新加入)

25 DF 中村涼

26 MF 河本大雅

28 DF 大森彗斗

29 FW 閑田隼人

30 MF 芹生海翔

31 GK 栗栖汰志

33 MF 川上エドオジョン智慧

41 GK 北村海チディ

50 MF 金子翔太

77 FW ディディエ