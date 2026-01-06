静岡県伊東市の城ケ崎海岸にあるニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデンで、寒桜が見頃を迎えた。運営する伊豆シャボテン公園が1月5日（月）に発表した。

今シーズンは寒波と比較的暖かい陽気が交互に訪れた影響で、例年より開花が早まった。1月5日（月）現在、全体としては3～4分咲きだが、一部の桜は既に5分咲き以上に近い状態になっているとのこと。気温の推移にもよるが、1月下旬まで楽しめるという。

同園の寒桜はカンヒザクラとヤマザクラの交配種で、1973年に植栽が始まり、現在では約100本が早春の城ケ崎海岸を彩る。淡紅色の花色はソメイヨシノよりやや濃いピンク色が特徴で、通常は1月上旬頃に咲き始め、花が散る2月上旬頃に葉が芽生える。

開花の時期には多くのメジロが飛来し、花の蜜を吸う愛らしい姿を観察できるという。今年も既にメジロが訪れており、一足早い春の訪れを告げている。

園内ではこのほか、アイスチューリップ、キダチアロエの赤い花、菜の花も咲いている。

営業時間

9時30分～16時00分



入園料

所在地

大人：1,500円（平日）／1,600円（土日祝日・一部シーズン） 小学生：700円（平日）／800円（土日祝日・一部シーズン） 幼児：400円（平日・土日祝日同額）

静岡県伊東市富戸841-1