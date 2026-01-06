『この歌詞が刺さった！グッとフレーズ』（TBS系）の公式Xが更新され、timeleszの篠塚大輝による自撮り動画が公開された。

同番組の第23弾が、1月8日20時から3時間スペシャルで放送。篠塚はVTRゲストとして出演する。

■篠塚大輝が「心に刺さった歌詞」を紹介

動画に登場した篠塚は、黒髪で柔らかくウェーブした前髪を自然に下ろしたヘアスタイル。白Tシャツにベロア調のグレージャケットを合わせた、落ち着きのある装いを披露している。

篠塚は「心に刺さった歌詞」として、「おまえが消えて喜ぶ者におまえのオールをまかせるな」という一節を紹介。

さらに「この歌詞の曲名はなんでしょう？」「コメントで教えてください！」と呼びかけ、ファンとのやりとりを楽しみにしている様子もうかがえる。最後には「お楽しみに」と、にこやかに手を振った。

SNSでは「ビジュが素晴らしい」「黒目きゅるきゅるでかわいい」「ワンコみあってかわいい」「黒髪篠塚やっぱリアコで危険」「しののタイプロ応募への背中を押してくれた宙船だ」といった声が寄せられている。

