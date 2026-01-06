

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





58412.85 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54556.52 ボリンジャー:＋2σ(26週)

54127.75 ボリンジャー:＋3σ(13週)

52835.66 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52626.78 ボリンジャー:＋3σ(25日)



52518.08 ★日経平均株価6日終値



51860.23 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51543.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51252.99 均衡表転換線(日足)

51093.68 ボリンジャー:＋1σ(25日)

51062.58 6日移動平均線

50700.20 ボリンジャー:＋1σ(26週)

50583.78 均衡表基準線(日足)

50379.54 均衡表転換線(週足)

50327.12 25日移動平均線

50251.49 13週移動平均線

49968.80 均衡表雲上限(日足)

49560.57 ボリンジャー:-1σ(25日)

48992.10 75日移動平均線

48959.41 ボリンジャー:-1σ(13週)

48794.01 ボリンジャー:-2σ(25日)

48537.70 新値三本足陰転値

48072.95 均衡表雲下限(日足)

48027.46 ボリンジャー:-3σ(25日)

47667.32 ボリンジャー:-2σ(13週)

46843.88 26週移動平均線

46375.24 ボリンジャー:-3σ(13週)

45962.89 均衡表基準線(週足)

42987.56 ボリンジャー:-1σ(26週)

42593.33 200日移動平均線

39131.24 ボリンジャー:-2σ(26週)

37338.41 均衡表雲上限(週足)

35822.64 均衡表雲下限(週足)

35274.91 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 89.38(前日83.48)

ST.Slow(9日) 85.11(前日84.42)



ST.Fast(13週) 78.98(前日75.63)

ST.Slow(13週) 73.08(前日71.97)



［2026年1月6日］



株探ニュース

