　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


58412.85　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54556.52　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
54127.75　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
52835.66　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52626.78　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

52518.08　　★日経平均株価6日終値

51860.23　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51543.58　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51252.99　　均衡表転換線(日足)
51093.68　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
51062.58　　6日移動平均線
50700.20　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
50583.78　　均衡表基準線(日足)
50379.54　　均衡表転換線(週足)
50327.12　　25日移動平均線
50251.49　　13週移動平均線
49968.80　　均衡表雲上限(日足)
49560.57　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48992.10　　75日移動平均線
48959.41　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48794.01　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48537.70　　新値三本足陰転値
48072.95　　均衡表雲下限(日足)
48027.46　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47667.32　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46843.88　　26週移動平均線
46375.24　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45962.89　　均衡表基準線(週足)
42987.56　　ボリンジャー:-1σ(26週)
42593.33　　200日移動平均線
39131.24　　ボリンジャー:-2σ(26週)
37338.41　　均衡表雲上限(週足)
35822.64　　均衡表雲下限(週足)
35274.91　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　89.38(前日83.48)
ST.Slow(9日)　　85.11(前日84.42)

ST.Fast(13週)　 78.98(前日75.63)
ST.Slow(13週)　 73.08(前日71.97)

［2026年1月6日］

