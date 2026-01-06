【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(6日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
58412.85 ボリンジャー:＋3σ(26週)
54556.52 ボリンジャー:＋2σ(26週)
54127.75 ボリンジャー:＋3σ(13週)
52835.66 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52626.78 ボリンジャー:＋3σ(25日)
52518.08 ★日経平均株価6日終値
51860.23 ボリンジャー:＋2σ(25日)
51543.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)
51252.99 均衡表転換線(日足)
51093.68 ボリンジャー:＋1σ(25日)
51062.58 6日移動平均線
50700.20 ボリンジャー:＋1σ(26週)
50583.78 均衡表基準線(日足)
50379.54 均衡表転換線(週足)
50327.12 25日移動平均線
50251.49 13週移動平均線
49968.80 均衡表雲上限(日足)
49560.57 ボリンジャー:-1σ(25日)
48992.10 75日移動平均線
48959.41 ボリンジャー:-1σ(13週)
48794.01 ボリンジャー:-2σ(25日)
48537.70 新値三本足陰転値
48072.95 均衡表雲下限(日足)
48027.46 ボリンジャー:-3σ(25日)
47667.32 ボリンジャー:-2σ(13週)
46843.88 26週移動平均線
46375.24 ボリンジャー:-3σ(13週)
45962.89 均衡表基準線(週足)
42987.56 ボリンジャー:-1σ(26週)
42593.33 200日移動平均線
39131.24 ボリンジャー:-2σ(26週)
37338.41 均衡表雲上限(週足)
35822.64 均衡表雲下限(週足)
35274.91 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 89.38(前日83.48)
ST.Slow(9日) 85.11(前日84.42)
ST.Fast(13週) 78.98(前日75.63)
ST.Slow(13週) 73.08(前日71.97)
［2026年1月6日］
株探ニュース