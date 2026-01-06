　1月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2998銘柄。東証終値比で上昇は1403銘柄、下落は1510銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが87銘柄、値下がりは134銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　　413　　+78（ +23.3%）
2位 <7624>　ＮａＩＴＯ　　　　151.9　+15.9（ +11.7%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　　8.8　 +0.8（ +10.0%）
4位 <2865>　ＧＸＮカバコ　　　 1327　　+98（　+8.0%）
5位 <9419>　ワイヤレスＧ　　　　275　　+13（　+5.0%）
6位 <4563>　アンジェス　　　　　 67　　 +3（　+4.7%）
7位 <6496>　中北製　　　　　　 6330　 +280（　+4.6%）
8位 <9980>　ＭＲＫＨＬＤ　　　　 98　　 +4（　+4.3%）
9位 <3409>　北紡　　　　　　　　130　　 +5（　+4.0%）
10位 <7078>　ＩＮＣＨＤ　　　　361.1　+13.1（　+3.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3496>　アズーム　　　　　 4350　 -900（ -17.1%）
2位 <2743>　ピクセル　　　　　　4.4　 -0.6（ -12.0%）
3位 <3397>　トリドール　　　　 4000　 -240（　-5.7%）
4位 <7679>　薬王堂ＨＤ　　　　 2115　　-78（　-3.6%）
5位 <3468>　スターアジア　　　61000　-2200（　-3.5%）
6位 <1848>　富士ＰＳ　　　　　　560　　-20（　-3.4%）
7位 <4097>　高圧ガス　　　　　 1106　　-39（　-3.4%）
8位 <3719>　ＡＩストーム　　　260.6　 -7.4（　-2.8%）
9位 <6484>　ＫＶＫ　　　　　　 2489　　-69（　-2.7%）
10位 <280A>　ＴＭＨ　　　　　　 1332　　-36（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 4787　　+68（　+1.4%）
2位 <9602>　東宝　　　　　　 8096.2 +108.2（　+1.4%）
3位 <4689>　ラインヤフー　　　427.5　 +4.4（　+1.0%）
4位 <5401>　日本製鉄　　　　　656.4　 +6.4（　+1.0%）
5位 <4042>　東ソー　　　　　 2434.3　+19.3（　+0.8%）
6位 <7832>　バンナムＨＤ　　 4273.9　+27.9（　+0.7%）
7位 <6098>　リクルート　　　 9057.9　+57.9（　+0.6%）
8位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　899.9　 +5.6（　+0.6%）
9位 <6326>　クボタ　　　　　　 2300　+13.0（　+0.6%）
10位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 4208.4　+23.4（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8233>　高島屋　　　　　　 1670　-30.0（　-1.8%）
2位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6108.7　-73.3（　-1.2%）
3位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2640　-31.0（　-1.2%）
4位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1348.6　-15.4（　-1.1%）
5位 <7751>　キヤノン　　　　 4690.1　-51.9（　-1.1%）
6位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3093　-29.0（　-0.9%）
7位 <7912>　大日印　　　　　　 2727　-25.5（　-0.9%）
8位 <9009>　京成　　　　　　 1278.9　-11.6（　-0.9%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　10438　　-92（　-0.9%）
10位 <7453>　良品計画　　　　　 2900　-25.5（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

