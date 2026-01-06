[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1403銘柄・下落1510銘柄（東証終値比）
1月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2998銘柄。東証終値比で上昇は1403銘柄、下落は1510銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが87銘柄、値下がりは134銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6613> ＱＤレーザ 413 +78（ +23.3%）
2位 <7624> ＮａＩＴＯ 151.9 +15.9（ +11.7%）
3位 <8918> ランド 8.8 +0.8（ +10.0%）
4位 <2865> ＧＸＮカバコ 1327 +98（ +8.0%）
5位 <9419> ワイヤレスＧ 275 +13（ +5.0%）
6位 <4563> アンジェス 67 +3（ +4.7%）
7位 <6496> 中北製 6330 +280（ +4.6%）
8位 <9980> ＭＲＫＨＬＤ 98 +4（ +4.3%）
9位 <3409> 北紡 130 +5（ +4.0%）
10位 <7078> ＩＮＣＨＤ 361.1 +13.1（ +3.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3496> アズーム 4350 -900（ -17.1%）
2位 <2743> ピクセル 4.4 -0.6（ -12.0%）
3位 <3397> トリドール 4000 -240（ -5.7%）
4位 <7679> 薬王堂ＨＤ 2115 -78（ -3.6%）
5位 <3468> スターアジア 61000 -2200（ -3.5%）
6位 <1848> 富士ＰＳ 560 -20（ -3.4%）
7位 <4097> 高圧ガス 1106 -39（ -3.4%）
8位 <3719> ＡＩストーム 260.6 -7.4（ -2.8%）
9位 <6484> ＫＶＫ 2489 -69（ -2.7%）
10位 <280A> ＴＭＨ 1332 -36（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9984> ＳＢＧ 4787 +68（ +1.4%）
2位 <9602> 東宝 8096.2 +108.2（ +1.4%）
3位 <4689> ラインヤフー 427.5 +4.4（ +1.0%）
4位 <5401> 日本製鉄 656.4 +6.4（ +1.0%）
5位 <4042> 東ソー 2434.3 +19.3（ +0.8%）
6位 <7832> バンナムＨＤ 4273.9 +27.9（ +0.7%）
7位 <6098> リクルート 9057.9 +57.9（ +0.6%）
8位 <3861> 王子ＨＤ 899.9 +5.6（ +0.6%）
9位 <6326> クボタ 2300 +13.0（ +0.6%）
10位 <9020> ＪＲ東日本 4208.4 +23.4（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 1670 -30.0（ -1.8%）
2位 <5101> 浜ゴム 6108.7 -73.3（ -1.2%）
3位 <9843> ニトリＨＤ 2640 -31.0（ -1.2%）
4位 <7186> 横浜ＦＧ 1348.6 -15.4（ -1.1%）
5位 <7751> キヤノン 4690.1 -51.9（ -1.1%）
6位 <9021> ＪＲ西日本 3093 -29.0（ -0.9%）
7位 <7912> 大日印 2727 -25.5（ -0.9%）
8位 <9009> 京成 1278.9 -11.6（ -0.9%）
9位 <5801> 古河電 10438 -92（ -0.9%）
10位 <7453> 良品計画 2900 -25.5（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
