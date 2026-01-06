日本テレビnews zeroに出演したサッカー日本代表の堂安律選手が、FIFAワールドカップ2026へ内に秘めた思いを語りました。

前回2022年大会では、8番をつけて出場した堂安選手。グループリーグ第1戦のドイツ戦と第3戦のスペイン戦で得点を決めるなど、日本の勝利に貢献しました。

しかし堂安選手は意外にも、この大会で活躍した自身のプレーやゴールシーンを映像でみかえすことができないと語ります。

堂安選手はその理由について「周りからは、律にとってはいい大会だったねというのは、よく声をかけてもらうんですけど、全くその感覚はなくて…」と述べると、「自分のゴールシーンを見るのは大好きなんですけど、なぜかわからないですけど、ドイツ戦とスペイン戦だけは…。終わりがつらかった思い出がたぶんあるので、クロアチア戦で自分が点取れなかったから負けたなって、結局ネガティブになってしまう」と明かしました。前回大会で日本代表はW杯優勝経験のあるヨーロッパの強豪国を2チームも撃破して決勝トーナメントに進出しましたが、1回戦のクロアチア戦でPK戦の末に敗退。前田大然選手のゴールで先制しましたが、その後追加点を奪えず、堂安選手もこの試合に先発したものの、後半途中で交代していました。

その悔しさを受けて堂安選手は「どれほど結果を残したって、優勝しないと絶対悔いの残る大会になると思うんです」と述べます。さらに「ワールドカップ優勝というのは、僕は本気で目指せるものだと思っていますし、W杯を優勝したら僕は辞めるので」と秘めた思いを打ち明けました。

その優勝をつかむため、堂安選手は自身が日本代表でエースナンバー10番を背負うことに意味があるといいます。「今までのワールドカップの得点者、本田さんの4ゴールがおそらく(日本人)最高なんですよね。(W杯通算)5点とりたい、あと3点。これはあんまり言ったことないんですけど。僕がその3点取らないと優勝はないと思っています。だからこそ僕は常に10番をつけたいって言いました。自分が10番をつけることによって、ワールドカップ優勝が近づくと思って、その発言も今までしてきたつもりなので、個人の目標とチームの目標がリンクするんじゃないかなと思っています」と発言の意図を説明しました。

サッカーキャリアの終着点ととらえるほど手にしたいW杯優勝のタイトル。堂安選手の言動や思いは、その目標へとつながるものでした。強い思いで臨む堂安選手の活躍に注目です。

(1月5日放送の『news zero』を再構成)