米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束して国外に移送したことを受け、ベネズエラとの連帯を示す集会に参加したキューバの人々＝3日、キューバ首都ハバナ/Ramon Espinosa/AP

（CNN）米軍がベネズエラ攻撃の準備を進めていた数カ月の間、キューバ国民の多くはCNNの取材に対し、「次は我々か」と不安を口にした。

米特殊部隊がベネズエラの軍事基地を攻撃し、ニコラス・マドゥロ大統領を拘束したことで、キューバはまさに、トランプ政権の視野に入ったように見える。

長年にわたり産油国ベネズエラからの巨額援助に生存そのものを依存してきた島国キューバの共産党政権にとって、マドゥロ氏の拘束はまさに激震だった。

キューバの首都ハバナでは3日、米大使館前で行われた抗議デモでミゲル・ディアスカネル大統領が演説。戦わずしてキューバとベネズエラの同盟関係を崩壊させはしないと誓った。

「ベネズエラのため、そして当然ながらキューバのために、我々は自らの命をもささげる覚悟がある。だが重い代償を負わせた上でだ」（ディアスカネル氏）

しかし、ベネズエラでの攻撃以降、CNNが話を聞いた市民たちは、米軍が人員を失うことなく簡単にマドゥロ氏を拘束できてしまったことに衝撃を受けている様子だった。

「何十年も前から、まず（ベネズエラ前大統領のウゴ・）チャベスが、そしてマドゥロが、米国の介入を警告していた」。匿名で取材に応じたハバナの住民はそう語った。「ところがついにそうなると、誰も備えができていなかった。ベネズエラには、軍事力の強化に充てられる数十億ドルの資金があった。我々にはない」

ベネズエラに対する攻撃で、キューバは既に重い代償を負っている。米国のドナルド・トランプ大統領は3日、「昨晩、たくさんのキューバ人が命を落とした。彼らはマドゥロを守っていた。それは良い行動ではなかった」と米紙ニューヨーク・ポストに語った。

キューバ政府は4日にフェイスブックへの投稿で、「南米の相手国の要請を受け、革命軍と内務省を代表して任務を遂行中の戦闘で」32人が死亡したと述べ、2日間の服喪を宣言した。

かつての冷戦時代の敵国同士の戦闘は、数十年ぶりだったと思われる。

これで長年の疑惑は裏付けられたようだ。つまり、マドゥロ氏の内輪で警護を担っていたのはキューバ人だった。ベネズエラの首都カラカスに駐在する外交官は何年も前から、マドゥロ氏の私的護衛官はキューバなまりのスペイン語を話すと伝えていた。若い頃にハバナに留学していたマドゥロ氏は、自国民よりもキューバ人の側近に信頼を寄せることも多かったという。

マドゥロ氏が拘束されたことで、かつての経済支援国だった旧ソ連の崩壊後、キューバを完全な経済的破綻（はたん）から救ってきた同盟国との数十年にわたる関係が危険にさらされている。

長年にわたり、まずチャベス氏が、続いてマドゥロ氏が、キューバの情報顧問や経済顧問、医療専門家の絶え間ない流入と引き換えに、何十億ドル相当もの石油をキューバ政府に提供した。

チャベス氏は、キューバの病院での数カ月にわたる治療を経て2013年にがんで死去する前に、キューバとベネズエラは二つの国ではなく、「ラ・グラン・パトリア」、つまり一つの祖国だと宣言した。

筆者はキューバとベネズエラを長年行き来する間に、どこからどこまでが一つの国なのかが分かりにくくなった。かつてキューバのグアンタナモ州で橋を建設しているベネズエラ軍の分遣隊に遭遇したことがある。どのくらい長くそこにいるのかと尋ねると、物資の不足にいら立っていたベネズエラの責任者は「長すぎだよ！」と声を荒げた。

カラカスで最も貧しいスラム街の診療所を訪れると大抵の場合、キューバ人の医師が勤務していた。ベネズエラの政変を取材していた時は、秘密警察と恐れられる国家情報局（SEBIN）によって、筆者とカメラマンが炎天下で4時間拘束されたこともあった。

彼らは筆者らを米国のスパイとして尋問し、虐待すると脅した。しかし、筆者のキューバの身分証明書を見つけると、すぐに解放してくれた。

ベネズエラのチャベス大統領が死去すると、キューバ全土に服喪宣言が出された。当時2歳だった娘が通うハバナ市内の幼稚園でも歌が禁止されたほどだった。

続いてキューバは、チャベス氏をキューバ革命以来の最も強固な同盟者と形容し、キューバの市民権を付与した。キューバ市民権を付与された外国人は、アルゼンチンの革命家エルネスト・チェ・ゲバラ氏以来だった。

しかしベネズエラとキューバの象徴的なパートナー関係は、第2次トランプ政権下で未曽有の圧力にさらされており、間もなく限界点に達するかもしれない。新たな「モンロー主義」を掲げるトランプ大統領は、利益や目的が米国と相反する西半球の国を容認しないと言い切った。

「マドゥロ追放の軍事作戦を急展開で成功させたことで、政権転覆を狙うトランプ政権はますます勢い付き、キューバをはじめとする他のラテンアメリカ諸国を照準に据えた」。米国とキューバの交渉に関する内幕本の共著者、ピーター・コーンブルー氏はCNNにそう語った。

対立の深まりは、キューバにとって最悪のタイミングだった。

島国キューバはただでさえ、燃料不足や発電所の老朽化に伴って大部分は既にほぼ毎日、長期の停電に陥っている。国営テレビのニュース番組には役人が出演し、まるで天気予報のように停電が悪化する見通しを伝えている。かつて政府の配給によって保障されていた食料は不足し、数百万人が栄養不良に近付く恐れがある。

昨年12月には政府の解説者が国営テレビで米飯をやめることを勧告し、多くの国民の反感を買った。

キューバ人の友人は数週間前、「我々は戦争のない戦争状態で暮らしている」と筆者に言った。

だが、ベネズエラとの同盟関係の終焉（しゅうえん）に伴ってキューバがソ連崩壊以来、最も孤立した状況に追い込まれる中で、軍事介入の脅威は現実になる可能性がある。

政権転覆を狙うトランプ政権のタカ派にとっては、米国から90マイル（約144キロ）しか離れていない敵をついに排除できる絶好の機会に見えるかもしれない。

この脅しだけでキューバが米国の圧力に屈して政治犯を釈放し、複数政党が参加する選挙を実施するかどうかはまだ分からない。

「我々が侵略の可能性にさらされていなかったことなど一度もない」。キューバ政府の高官は最近、無表情でそう語った。

◇

本稿はＣＮＮのパトリック・オップマン記者による分析記事です。