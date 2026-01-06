【セブン‐イレブン】「ななチキ」「揚げ鶏」などが7日間限定で特別価格で販売!
セブン‐イレブン・ジャパンは1月13日〜19日の7日間限定で、「ななチキ」、「揚げ鶏」、「ザクチキ(魅惑のうま辛)」を、通常価格240.84円から24円引きの特別価格214.92円で提供するセールを開催する。
「ななチキ」、「揚げ鶏」、「ザクチキ(魅惑のうま辛)」が214.92円
「ななチキ」(通常価格:240.84円/特別価格:214.92円)は、弾力のあるドラム(下モモ)部位を使用したジューシーな食感の肉に、11種類のスパイスをブレンドした味付けが施されている。
「ななチキ」(通常価格:240.84円/特別価格:214.92円)
「揚げ鶏」(通常価格:240.84円/特別価格:214.92円)は、衣の薄さにこだわり、パリッとした衣が、鶏肉本来の旨味を引き立てる一品。塩のみの味付けでやさしく飽きのこない味。
「揚げ鶏」(通常価格:240.84円/特別価格:214.92円)
「ザクチキ(魅惑のうま辛)」(通常価格:240.84円/特別価格:214.92円)は、よりザクザクした食感が感じられるよう、2025年6月から「大きな固いパン粉」を使用していたところに「小さな固いパン粉」を追加し、リニューアル。
食べ始めは衣の塩味を感じ、かみ締めていくとスパイスが引き立ち、「うま辛」さを感じられる一品。
「ザクチキ(魅惑のうま辛)」(通常価格:240.84円/特別価格:214.92円)
いずれも全国のセブン‐イレブンにて販売されている。
