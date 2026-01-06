3年交際…ティモシー・シャラメ「愛しています」 壇上で恋人カイリー・ジェンナーに伝えファン熱狂
リアリティスターで、実業家としても大成功を収めているカイリー・ジェンナーとラブラブ交際中のティモシー・シャラメ。昨年の主要な授賞式での2ショットや、ローマでのレッドカーペットデビューなどを通じて、少しずつ関係をオープンにしてきた2人だが、このたびティモシーがついに受賞スピーチでカイリーへの愛を叫んだ。
【動画】公の場で初めてカイリーへの愛を語ったティモシー
現地時間1月4日、カリフォルニア州サンタモニカのバーカー・ハンガーで開催された第31回クリティクス・チョイス・アワードにて、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』に主演するティモシーが映画部門の主演男優賞に輝いた。
壇上でトロフィーを受け取ると、他の候補者や関係者、同作のジョシュ・サフディ監督に感謝を述べた後、「そして最後に、3年交際しているパートナーに感謝を伝えたい」とコメント。「愛しています。あなたなしでは成し遂げられなかった。心から感謝します。本当にありがとう」と語りかけた。これに対し、客席にいたカイリーは「私も愛してる」と口元でささやく反応を見せた。
この様子は早速エンターテイメントサイト各社のSNSでシェアされており、ファンを熱狂の渦に巻き込んだ。Variety誌の公式インスタグラムでは、「ティモシーが緊張してる。なんてこと。恋に落ちているんだ」「待ってよ。キュートすぎるでしょ」「3年ですと？？？？ そんなに経つなんて。私は何してたんだ」「ヘイターたちなんて気にしない。2人が可愛すぎる」などとコメントが寄せられている。
2023年に交際の噂が浮上したティモシーとカイリーは、昨年のアカデミー賞やゴールデン・グローブ賞、英国アカデミー賞などにカップルとして出席。会場内でキスを撮られていたほか、NBAニューヨーク・ニックスの試合やテニスの全米オープンなどで観戦デートを楽しむ姿もキャッチされてきた。
さらに昨年5月には、ローマで開催されたダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞の授賞式にそろって来場し、初めてレッドカーペットでポーズを披露。12月に開催された『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のLAプレミアでは、クロムハーツによるオレンジの衣装をまとい、カップルコーデを披露するなど、順調な交際ぶりが伝えられている。
引用：「Variety」インスタグラム（＠variety）
