¡Ú£Ê£Ò£Á¾Þ¡ÛºÇÍ¥½¨£²ºÐ²´ÇÏ¤Ï£±£¹£°É¼¤ÎÄ«ÆüÇÕ£Æ£ÓÇÆ¼Ô¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡¡µÈ²¬Ä´¶µ»Õ¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ï£±·î£¶Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î£Ê£Ò£Á¾Þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨£²ºÐ²´ÇÏ¤Ë¤Ï¡¢Ä«ÆüÇÕ£Æ£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡ÊÇ¯Îð¡¢½êÂ°¤Ï£²£°£²£µÇ¯»þÅÀ¤ÎÉ½µ¡Ë¡£ÅêÉ¼Áí¿ô£²£´£¸É¼¤Î¤¦¤Á£±£¹£°É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²°Ì¤Ï£²ÀïÌµÇÔ¤Ç¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤Ç¡¢£µ£¶É¼¤À¤Ã¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï£±·î£²£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤Ï£¸·î£³£±Æü¤ÎÃæµþ¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¾¡¤Á¡£¼¡Àï¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¤ÏÆ¬º¹¤Ç¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤Î£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä«ÆüÇÕ£Æ£Ó¤Ç¤ÏµÕÅ¾¤·¤Æ£²ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢»º¶ð¤Ï¤³¤ì¤¬£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤Ç¡¢¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡¢¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¤«¤éÂ³¤¯Éã·Ï£´Âå£Ç£±¾¡Íø¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ²¬Ä´¶µ»Õ¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±¹¼Ë¤Î´ÉÍýÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤ËÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÂç¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ì°õ¾Ý¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æþ±¹¤·¤Æ¤«¤é¤âµ¤ÀÅª¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²ÀïÌÜ¤«¤é£³ÀïÌÜ¤Ø¤Î³Ø½¬Ç½ÎÏ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×