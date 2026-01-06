Ê¼¸Ë¸©·Ù¡¦Ç¯Æ¬»ë±Ü¼° ¾®À¾ËÜÉôÄ¹¡Ö¼£°Â¤Î¥×¥í¡¢¸©Ì±ÌÜÀþ¤Ç¡×ºØÆ£ÃÎ»ö¡Ö°ÂÁ´¼é¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡×
¡¡¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢·Ù»¡´±¤¬»Îµ¤¤ò¹â¤á°ÂÁ´¤ò¼é¤ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù»¡ËÜÉô¤ÎÇ¯Æ¬»ë±Ü¼°¤¬6Æü¡¢¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ë±Ü¼°¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢²¬ËÜ·½»Ê¡¦ÁíÌ³ÉôÄ¹¤òÁí»Ø´ø´±¤Ë¡¢·Ù»¡³Ø¹»Ââ¤äµ¡Æ°Ââ¤Ê¤É·Ù»¡´±Ìó300¿Í¡¢Çò¥Ð¥¤¤ä¥ì¥¹¥¥å¡¼¼Ö32Âæ¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼1µ¡¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¾®À¾¹¯¹°ËÜÉôÄ¹¤Î»ë±Ü¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÏºòÇ¯¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ30Ç¯ÄÉÅé¹Ô»ö¤ä»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Î·Ù¸î¡¦·ÙÈ÷¡¢¿À¸Í»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½÷À»¦³²»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ÎÈï³²¤¬¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²áµîºÇ°¤ÎÈï³²¡ÁÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºö¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê
¡¡ºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë1¡Á10·î¤ËÊ¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÇÄ°®¤·¤¿¸©Æâ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï1597·ï¤È¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç496·ïÁý²Ã¡£
¡¡²áµîºÇ°¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÇ¯´Ö·ï¿ô¡Ê1445·ï¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î10¤«·î´Ö¤ÎÈï³²Áí³Û¤Ï65²¯9000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµîºÇ°¤òµÏ¿¤·¤¿°ìºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î32²¯7000Ëü±ß¤ò¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÊ¼¸Ë¸©¤Ï¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½Â¿È¯·ÙÊó¡×¤Î±¿ÍÑ¤òºòÇ¯10·î¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢·Ù»¡´±¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤®¡¢ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë·×50¿Í¤¬½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹Ëµª½ÍÀµ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÍèÉÐ¤È¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ï¡¢¡ÖºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤ò²ÝÂê¤Ë¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤Ê¼¸Ë¤Î¼Â¸½¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤¬²áµîºÇÂ¿¡£¼ê¸ý¤¬¹ªÌ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤âÈï³²¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ê¼¸Ë¸©¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸©·Ù¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Èï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿·¼È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£ÊäÀµÍ½»»¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥éÀßÃÖ¤Î»Ù±ç¤ò³È½¼¤·¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¸©·Ù¤Ï¡ÈË¡¤Î¼¹¹Ô¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸©Ì±¤ò¼é¤ë·Ù»¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¾®À¾ËÜÉôÄ¹¤Ï·±¼¨¤Ç¡Ö¼£°Â¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿¿¦Ì³¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¸©Ì±ÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£¼£°Â¤Ï·Ù»¡¤À¤±¤Ç¼é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÈÈºáÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿´¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£