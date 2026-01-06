Snow Manの公式Xが6日に更新され、同日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで開催予定だったコンサートの開演時間を急きょ変更したことを発表しました。

「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を開催中のSnow Man。

4日から7日までの4日間は、バンテリンドーム ナゴヤでのコンサートですが、6日午後2時49分に公式Xが更新され、この日の開演予定時間が午後5時から午後5時30分に変更となることがアナウンスされました。

なお、終演時間は午後8時15分頃を予定しているということです。





6日は午前10時過ぎに、島根・鳥取で最大震度5強の地震が発生し、その影響で山陽新幹線が運転を見合わせるなど、交通機関に乱れが生じていました。こうした状況で、公式Xでは「当日のご案内となりましたことお詫び申し上げます。また、ご同行者様にもお伝えいただけますようお願いいたします。交通情報に十分ご注意いただき、お時間に余裕をもってお越しください」と呼びかけ。また、「今後の交通機関の運行状況により、変更の場合があります。公演中止の場合を除き、チケット料金の払い戻しはありません」と伝えました。更に、メンバーの佐久間大介さんは同投稿を引用リポストし、「安心して、足をお運びください！ お気をつけて！！！」と拡散。ファンからも「開演時間を遅らせる対応に感謝しかありません」「お知らせありがとうございます」「みんな無事辿り着けるといいな」「時間変更してくれてほんとにありがとう」など、感謝の声が寄せられている。【担当：芸能情報ステーション】