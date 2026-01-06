タレントの柳沢慎吾（63）が6日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。仲の良い人気俳優の驚きの素顔を明かす場面があった。

この日のゲストは俳優の京本政樹。京本をよく知る人物としてVTRに登場した柳沢は京本との関係について「兄弟、兄弟って呼んでいるんだけど」「電話はしてるんだけど、1時間以上しゃべってますよ」と親しい間柄であると告白した。

京本と親しくなったきっかけは「1998年のTBSでやってたドラマ『HOTEL』」での共演だった。3カ月半に及ぶハワイロケで、日本でバラエティー番組にも出演していた柳沢は8回ハワイと日本を往復したというが「ちゃんとあの人ね、迎えに来てくれるのよ。ホノルル空港に」と回顧し、「あのまんま。京本政樹のまんまで“兄弟、待ってたよ”。必ず8回とも。迎えに来てくれんの」と声を弾ませた。

さらに意外な素顔も告白。「あの体形見た？昔と変わらないのよ」と言い、「あの体形…1日1食だぜ」とぶっちゃけた。続けて「彼はジム行ったりとかしてないよ。行ってないと思う。俺たぶん聞いたことないもん」とも語った。

京本からは「今日兄弟歩いたよ。18歩歩いたよ」と言われたこともあったとし、「リビング歩いただけ。あんまり歩かないでしょう」と証言した。

加えて「今日兄弟がスタジオに（ゲストとして）1人でいるっていうことで。結構話長いからね、いいとこでバシッと切っちゃってくださいね」とも明かして笑わせた。