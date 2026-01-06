µÈËÜÆ±´ü·Ý¿Í¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¡È¥¬¥Á¡È¸ý¥²¥ó¥«¡ÖÃ¯¤¬¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¡©¡×LINE¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÄø¤ÎÃç°¤µ
¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ÎZAZY¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡¡¿·½Õ¡ª¤ªÇ¯¶ÌSP¡×¡Ê·îÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ËµÈËÜÆ±´ü·Ý¿Í¤È¸ý¥±¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤ÇZAZY¤ÎÂ¾¡¢NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÂçºå¹»33´üÀ¸¤ÎÆ±´ü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Î¥±¥Ä¤â½Ð±é¡£ZAZY¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç9Ëü±ßÂæ¤ÎÇúÇã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥±¥Ä¡£¤³¤³Æ±´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤À¤±¸«²¼¤·¤Æ¤Æ¡£Æ±´ü¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö10Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È°û¤ß¤ÎÀÊ¤È¤«¤Ç¡¢¡Ø¤ªÁ°¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Í¤ó¡Ù¡Ø¤ä¤á¤í¤ä¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤Ã¤Æ¤«¤éÍ¾·×²ÃÂ®¤·¤Æ¡£ËÍ¤¬SNS¤ÇÉáÄÌ¤Î¥é¥¤¥Ö¹ðÃÎ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ø¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤ä¤ê¤½¤¦¤ä¤Ê¡Ù¤È¤«¡£¡Ø¤ª¤â¤ó¤Ê¡¢¤ä¤á¤í¤è¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÈÖÄ¾¶á¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥±¥Ä¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¦¥±¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬¤Ä¤¤1½µ´ÖÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿¼Ìë¤Ë¥±¥Ä¤«¤é¡Ø¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ç¡£Æ±´üÁ´°÷·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢¼¤á¤Æ¤Þ¤¨¤è¡Ù¤Ã¤ÆLINE¤Î15¹Ô¤°¤é¤¤¤Î¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÍè¤Æ¡£Ê¢Î©¤Ã¤ÆÊ¢Î©¤Ã¤ÆLINE¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
MC¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¥±¥Ä¤¬¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥±¥Ä¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÊÖ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤â¤í¤¤ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£°¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤¬Æüº¢¤«¤é¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ZAZY¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸ý¥²¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¡£¥±¥Ä¤¬¡ÖÃ¯¤¬¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤Ã¤Æ¼å¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ZAZY¤â¡Ö¤è¤¯¸À¤¦¤Ê¡£Ê¢Î©¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Âç¸ç¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢Ëë°ú¤¤·¤¿¡£
