“影の船団”が実行役？

EU（ヨーロッパ連合）は2026年1月1日、バルト海の海底ケーブルが損傷したことを受け、重要インフラの保護強化に向けた新たな取り組みを開始すると発表しました。

【動画】明らかに変な動き…、これが、国境警備隊が不審船を拿捕する瞬間です

この発表は、2025年12月31日、バルト海でトルコ籍の貨物船「フィットバーグ」がフィンランド国境警備隊に拿捕されたことを受けたものです。

フィンランド国境警備隊によりますと、同船はフィンランドとエストニアを結ぶ海底ケーブルに損傷を与える破壊工作を行っていた疑いがあるということです。

同船は、フィンランドの排他的経済水域内で錨を下ろしたまま、少なくとも数十キロにわたって航行するという不審な動きを見せていました。

過去にも、貨物船に偽装したとみられる船舶が錨を引きずり、海底ケーブルを切断する事件が発生しています。フィンランド政府は、これらをインフラや経済活動を非対称的な手法で妨害する「ハイブリッド攻撃」と断定し、ロシアの関与を疑っています。

今回拿捕された船舶はトルコ籍ですが、運航会社の筆頭株主はアゼルバイジャン人の実業家とされています。また、拿捕時に乗船していた14人の船員の中には、ジョージア人、カザフスタン人、アゼルバイジャン人のほか、ロシア人も1人含まれていたということです。

「フィットバーグ」はケーブルに損傷を与える行動のほかに、鋼材を輸送する目的で、ロシアのサンクトペテルブルクからイスラエルのハイファへ向かっていたとみられています。これは、第3国を経由することでEU諸国による制裁を回避する手法としてロシアが頻繁に用いているもので、「影の船団（シャドー・フリート）」である可能性が高いと指摘されています。

この件に関して、カヤ・カラスEU外務・安全保障政策上級代表は、「ロシアによるウクライナ侵攻開始以降、バルト海では明らかな混乱が見られます。欧州の重要インフラは、依然として破壊工作の危険にさらされています」と述べ、強い警戒感を示しました。

また対策として、これらの活動にロシアが関与していると指摘したうえで、「EUは、新たなケーブルへの投資、監視体制の強化、修理能力の確保、さらにはハイブリッド攻撃の拠点としても機能しているロシアの『影の艦隊』への対策などを通じて、引き続き重要インフラの強化を進めていく」と述べました。