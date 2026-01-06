犬がおもちゃを離してくれない理由3つ

犬がお気に入りのおもちゃを手元に持ってくるのに、何をしても口から離してくれない…。そんな経験を持つ飼い主さんは多いのではないでしょうか？

困ってしまう場面も多いこの問題ですが、まずは犬がおもちゃを離してくれない3つの理由から見ていきましょう。

1.離すと遊びが終わると思っている

犬に「ちょうだい」や「離せ」と言っても断固として聞かないのは、「おもちゃを離すと遊びが終わる」と思い込んでいる可能性があります。

おもちゃを離した途端に没収され、楽しい時間が終わってしまったような経験を持つ犬は、過去の学習から逆らおうとしているのかもしれません。

また、飼い主さんがおもちゃを無理やり取ろうとする行為を、「奪い合いのゲーム」と受け止めている場合もあります。飼い主さんがヒートアップするほど、犬は楽しい時間が続いていると勘違いしてしまうでしょう。

2.独占欲から離したくない

狩猟本能を持つ犬にとって、おもちゃは仕留めた獲物と同じような存在になり得ます。そのため、手に入れた大切な獲物は「絶対に離したくない」という独占欲が働きやすいです。

とくに噛んだり振り回したりして遊ぶのが好きな犬は、独占欲が強まる傾向があるでしょう。

3.かまってほしい

犬がおもちゃを持ってくるのに離さないのは、「かまって！」「遊んで！」といった欲求が高まっているサインです。飼い主さんの帰宅時におもちゃを持ってくる犬も多いですが、「寂しかったから遊んでほしい」と訴えているのかもしれません。

また、「飼い主さんにおもちゃを見せる」という遊びを楽しんでいる犬もいます。犬によって表現方法はさまざまですが、「おもちゃを持っているといいことがある」と考えている可能性が高いです。

犬とおもちゃを使った上手な遊び方

犬がおもちゃを離してくれないと飼い主さんは目を離すことができず、誤飲誤食などの不安も出てきますよね。ほかのしつけ中や散歩中に拾い癖がつくなど、さまざまな悩みも出やすくなってしまいます。

ここでは、犬とおもちゃを使った上手な遊び方についてご紹介します。

興奮したら一旦休憩

犬はおもちゃを咥えると興奮しやすくなり、より一層離さなくなりやすいです。「ウー」と唸り声をあげたり、おもちゃを振り回し始めたら、一旦休憩を挟んでクールダウンさせましょう。

興奮しすぎると思わず噛み付くおそれも出るため、その前に落ち着かせるのがポイントです。無理やりおもちゃを取り上げようと手を近づけると、噛みつかれる可能性があるため注意してください。

「ちょうだい」を教える

おもちゃを離さない犬には、「ちょうだい」のトレーニングを重ねることが大切です。最初はおやつと交換しながら、自分からおもちゃを離させるようにしましょう。

口からおもちゃを離したタイミングで、おやつをあげるのがコツです。そして、おやつをあげたら再びおもちゃを渡しましょう。

おもちゃを取り上げっぱなしにしないことで、「おもちゃを離しても大丈夫」と犬は少しずつ学習します。安心しておもちゃを離せるようになるまで、何度も繰り返し行ってみてください。

また、慣れてきたらおやつから「いいこ！」などの褒め言葉に移行しましょう。

遊んだあとは片付ける

おもちゃで遊ぶのは腹八分目程度でやめて、サッと片付けるのも重要なポイントです。出しっぱなしにすると、おもちゃへの独占欲が高まりやすくなります。

おもちゃに対する執着をなくすために片付けて、次回の遊びへの意欲を維持させましょう。遊ぶときは、飼い主さんのタイミングでおもちゃを与えて独占欲の芽生えを軽減させます。

まとめ

犬がおもちゃを離してくれずに困ったときは、「ちょうだい」のトレーニングを試してみましょう。口から物を離せるようになると、散歩中に危険な物を咥えたときなどにも役立ちます。

遊びの中で楽しくトレーニングを行うと、犬も安心して離してくれるようになりますよ。コミュニケーションの一環として、ぜひ教えてみてください。