「神代君いた！」「一気に雲の上の人になった」ドイツ強豪でついに！ 日本人トリオが揃って登場のトレーニング動画が反響「本当にエグい」
ついに日本人トリオが“集結”した。
堂安律が所属するドイツの強豪フランクフルトは、昨年12月にスウェーデン１部のユールゴーデンから19歳のDF小杉啓太、J２のロアッソ熊本から18歳のFW神代慶人を獲得。両選手とも正式な加入は１月１日からで、神代は長谷部誠コーチが指導するU-21チームからのスタートになると報じられている。
ウィンターブレイクに入っていたフランクフルトは現地１月５日、リーグ再開に向けたトレーニングの動画を公式Xで公開。堂安、小杉、神代が揃って汗を流す姿に、ファンからは以下のような声があがった。
「神代選手元気にやってそう」
「世界中の各国代表選手がゴロゴロおる中に18歳の高校生、神代慶人がいる現実が凄すぎる」
「一気に雲の上の人になった気がする」
「慶人が頑張ってる姿が見れて嬉しい！」
「神代くん、トップなの？」
「まだ高校生ながらJ２で活躍したとはいえ、間も空けずすぐに日本代表10番らワールドクラスの選手とサッカーするの、俺だったら怖くて行きたくないわ」
「神代君いた！」
「本当にエグい」
チームは９日の再開初戦でドルトムントと相まみえる。小杉、神代のデビューは実現するのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドイツ強豪でついに！日本人トリオが揃ってトレーニングに登場！
