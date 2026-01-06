西武残留が決まった高橋光成、再びのメジャー挑戦のために磨く技術は？近鉄OB佐野慈紀氏の考察「全盛期に比べて少し…」

西武残留を決めた高橋光成（C）産経新聞社

野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。新年最初となる今回は西武に残留が決まった高橋光成をクローズアップする。

【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック

ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指していた高橋の西武残留が決まった。

西武は1月4日、高橋と今季の契約合意に達したと発表。同じく同システムを利用した今井達也はアストロズへの入団が決まる中、Wエースの流出は避けられたとあって、チームにとっても大きな戦力となった。

ただ26年シーズンには海外FA権を取得する見込みで、NPBで力を蓄えた上で再び夢への挑戦を続けると見られている。

高橋は2014年ドラフト1位で前橋育英高から西武に入団。ルーキーイヤーから5勝をマークし頭角を現すと、2021年からは3年連続で2桁勝利をあげるなど、右のエースとしてチームを支えてきた。

ただ、そんな高橋の最近の投球について佐野氏は気になる点があったという。

「あくまでも僕のイメージですが、全盛期に比べて少し球離れが早くなっている」と指摘する。