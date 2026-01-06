ドジャース、29歳最多勝右腕獲りへ「欲張りに見えることなど全く気にしていない」スクバル獲得を巡る動きは“沈静化”

ドジャースはスクバルではなくペラルタを狙うのか(C)Getty Images

ドジャースが昨季最多勝をマークした29歳右腕のフレディ・ペラルタ（ブルワーズ）をトレードで獲得を狙っていると、米メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者とウィル・サモン記者が伝えている。

これを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、タイガースのタリク・スクバル獲得を巡る動きは沈静化されているとし、ターゲットはペラルタに移ったと見ているようだ。

同メディアは「スクバルはあくまで例外中の例外だ」とした上で、レッドソックスが36歳のソニー・グレイを獲得するためにトッププロスペクト2人を放出したことを例に挙げると、ペラルタ獲得にも依然として多大なコストがかかることに変わりはないと伝えている。