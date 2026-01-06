¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ô¥¶¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤È¡Ö¤¹¤´¤â¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹ñÆâNo.1¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÂðÇÛ¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó ¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ï¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤ò1·î13Æü¡Á3·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
´¨¤µ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢¿©Âî¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿´¤ÈÂÎ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥°¥é¥¿¥ó»ÅÎ©¤Æ¤Î¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Á¡¼¥º¥°¥é¥¿¥ó¡×¤È¡¢¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¥ê¥Ã¥Á¤Ê¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Ó¥¹¥¯¥½¡¼¥¹»ÅÎ©¤Æ¡×2¼ïÎà¤Î¤Û¤«¡¢2¼ïÎà¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1·î13Æü¡Á2·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥Ô¥¶2Ëç¤È¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼2ÉÊ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤´¤â¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¡£³¤Ï·¤Î»Ý¤ß¤ò¤È¤³¤È¤óÌ£¤ï¤¨¤ëÅß»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ô¥¶¤È¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°Ï¤á¤Ð²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡£¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Î¼«¿®ºî¤Ç¡¢Åß¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
´¨¤µ¤¬¤°¤Ã¤È¿¼¤Þ¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£¤½¤ó¤Ê´¨¤¤Åß¤Ë¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÇ»¸ü¤µ¡É¤È¡È¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë°ìËç¤Ç¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤ò1·î13Æü¡Á3·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
1¼ïÎàÌÜ¤Ï¤×¤ê¤×¤ê¤Î³¤Ï·¤Ë¡¢¾ÆÀ®¸å¤ËºÇ¤â¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤¿¥³¥¯¿¼¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬¤È¤í¡Á¤ê¤ÈÍí¤à¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Á¡¼¥º¥°¥é¥¿¥ó¡×¡£ËÌ³¤Æ»»º¤ÎµíÆý¡¦¾®ÇþÊ´¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿Ç»¸ü¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬¡¢¤×¤ê¤Ã¤È¿©´¶¤Î³¤Ï·¤È¥Ï¥à¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î»Ý¤ß¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£¾ÆÀ®Á°¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤Î¤»¤ë¥´¡¼¥À¡¦¥Á¥§¥À¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ìÔÂô¥Á¡¼¥º¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥¿¥ó´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥³¥¯¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦1¼ïÎà¤Ï¡¢³¤Ï·¤Î»Ý¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Ó¥¹¥¯¥½¡¼¥¹»ÅÎ©¤Æ¡×¡£¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÌîºÚ¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç»Å¾å¤²¤¿Ç»¸ü¥Ó¥¹¥¯¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢É÷Ì£¤òºÇÂç¸Â°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¾ÆÀ®¸å¤Î»Å¾å¤²¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤Ï·¤Î»Ý¤ß¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¤´¤Á¤½¤¦´¶¡É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¤âÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Ì£¤ò´Ý¡¹1Ëç¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤â¤è¤·¡£¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¤Ç2¤Ä¤ÎÌ£¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â¤è¤·¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åà¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Éô²°¤Ç°Ï¤à¿©Âî¤ò¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ËºÌ¤ë¡£
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤È¤â¤ËÊª²Á¹â¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÃæ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÁã¤´¤â¤ê¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¥Ô¥¶2Ëç¤È¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼2ÉÊ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤´¤â¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢1·î13Æü¡Á2·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¹¤´¤â¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤ËÊØÍø¤Ê¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤âÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤Ï³°½Ð»þ¤Îµ¢Âð¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥»¥Ã¥È¤Ï1·î13Æü¿·È¯Çä¤Î¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¡¢¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Á¡¼¥º¥°¥é¥¿¥ó¡×¡¢¡Ö¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Ó¥¹¥¯¥½¡¼¥¹»ÅÎ©¤Æ¡×¤âÂÐ¾Ý¡£´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Æ¼«Âð¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Î¡ÈÁã¤´¤â¤êÇÉ¡É¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ö¤¹¤´¤â¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥Ô¥¶¤È¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¤×¤ê¤Ã¤È³¤Ï·¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡§
¡¡¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡§S 3580±ß¡¿M 4280±ß¡¿L 5180±ß
¡¡»ý¤Áµ¢¤êÈ¾³Û¡§S 1790±ß¡¿M 2140±ß¡¿L 2590±ß
¤¹¤´¤â¤ê¥»¥Ã¥È¡§¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ 3299±ß¡Á¡¿»ý¤Áµ¢¤ê 2499±ß¡Á
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttp://www.dominos.jp