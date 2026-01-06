吉野家は、全国の吉野家店舗において、1月6日から、テイクアウトでお得に楽しめる「牛丼弁当2丁800円キャンペーン」と、昨年、期間限定で販売し好評を得た「厚切り豚角煮定食」を期間限定で販売開始した（一部、実施していない店舗、販売価格が異なる店舗がある）。

「牛丼弁当2丁800円キャンペーン」では、テイクアウトの牛丼並盛を2個、3個、4個購入時にキャンペーン価格で提供する。





昨年の販売時に「柔らかく食べ応えがある」「味変が楽しい」など多くの消費者から好評を得た「厚切り豚角煮定食」を、1月6日から期間限定で再販売する。とろけるほど柔らかい豚バラ肉を厚切りで仕上げ、ねぎラー油やからしを合わせることで味の変化も楽しめる満足度の高い商品となっている。「厚切り豚角煮定食」はテイクアウトも可能。なお、テイクアウトにはみそ汁がつかない。

吉野家は消費者に本物の「うまさ」を提供することをこだわるとともに、消費者の日々の生活によりそい「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めていく考え。

［キャンペーン概要］

期間：1月6日（火）から1月21日（水）15:00までの期間

対象店舗：全国の吉野家店舗

※一部店舗では実施していない。また、店舗によって実施期間や牛丼の価格が異なる場合がある

※デリバリーは対象外

キャンペーン詳細：

2個：114円引き

3個：225円引き

4個：336円引き

吉野家＝https://www.yoshinoya.com