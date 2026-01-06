º£°æÃ£Ìé¤¬ËÜµòÃÏ¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¡¡NFL¡¦¥Æ¥¥µ¥ó¥º¤Î´ÑÀï¤ËÂ³¤NBA¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤â´ÑÀï
¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºº£°æÅê¼ê¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎËÌÊÆ¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¦NFL¤Î¥Æ¥¥µ¥ó¥º¤È¥³¥ë¥Ä¤Î»î¹ç¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Æ¥¥µ¥ó¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿º£°æÅê¼ê¤Î»Ñ¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£º£°æÅê¼ê¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê°§»¢¡£Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤âÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ÏMLB¸ø¼°X¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÁáÂ®¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ò¤ï¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¤ÏNBA¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î»î¹ç¤â´ÑÀï¡£¥í¥±¥Ã¥Ä¤È¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Ï¡¢º£°æÅê¼ê¤¬¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥¶¡¦¥Ù¥¢¡¼¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿Ìîµå¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¡¢º£°æÅê¼ê¤â¿·¤¿¤ÊÇØÈÖ¹æ¡Ö45¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Î¸òÎ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Áá¤¯¤âÅÚÃÏ¤ËÆëÀ÷¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æÅê¼ê¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¹¡£