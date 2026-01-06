銀座コージーコーナーは、1月6日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「苺スイーツフェア」を開催する。

今年も甘ずっぱい苺の魅力を存分に味わえる「苺スイーツフェア」を開催。パイやタルト、プチケーキアソートなど全9種類を用意した。

しっとり風味豊かなパイ生地でりんごダイス入りカスタードをサンドした「ナポレオンパイ〜カスタード仕立て〜」は、季節商品にも関わらず、根強い人気を誇るロングセラー商品となっている。「銀座コージーコーナーと言えばナポレオンパイ」という消費者もいる、自慢の一品となっている。

また、昨年発売し好評を得た「苺のさくさくミルフィーユ」は、さくさく食感のパイとコクのあるバタークリーム、甘ずっぱい苺が調和した一品。パイにはホワイトチョコをコーティングし、さくさくの食感にこだわった。

そのほかにも、「紅ほっぺ」苺を贅沢に使用したこの時期だけのご褒美のようなショートケーキや、抹茶、粒あん、求肥などを組み合わせた和テイストのショートケーキ、気軽に楽しめる新発売のカップケーキ、家族や友人と楽しめるプチケーキの詰め合わせなど、さまざまなシーンに合わせて選べるラインアップとなっている。心ときめく苺スイーツを堪能してほしい考え。



「ナポレオンパイ〜カスタード仕立て〜」

「ナポレオンパイ〜カスタード仕立て〜」は、風味豊かなアーモンドスポンジに、ダイス状のりんごを加えたカスタードとパイを重ね、上面に苺をたっぷりのせた。側面にまぶしたローストアーモンドスライスの香ばしさがアクセントになっている。甘ずっぱい苺と、しっとりとしたパイ、なめらかなカスタードの絶妙な一体感を楽しめる、季節限定商品となる。



「苺のさくさくミルフィーユ」

「苺のさくさくミルフィーユ」は、ホワイトチョコがけしたパイ生地と、ほどよい酸味の苺ジャム、コクのあるカスタード入りバタークリーム（ムースリーヌ）を重ねた。さくさく食感のパイ生地と、風味豊かなクリーム、甘ずっぱい苺の相性抜群の組み合わせを楽しめる。



「贅沢紅ほっぺ苺のショート」

「贅沢紅ほっぺ苺のショート」は、苺本来の甘ずっぱさが特長の「紅ほっぺ」を贅沢に使用したショートケーキ。甘さと酸味のバランスがよい紅ほっぺと、ミルク感とコクがある風味豊かなクリーム、銀座コージーコーナーオリジナルの小麦粉を使用してきめ細かくふわふわに焼き上げたスポンジを存分に堪能してほしい考え。



「紅ほっぺ苺のタルト」

「紅ほっぺ苺のタルト」は、苺本来の甘ずっぱさが特長の「紅ほっぺ」を味わう季節限定のタルト。さっくりと香ばしいタルトに風味豊かなカスタード、苺ジャムを重ねて紅ほっぺをトッピングした。甘さと酸味のバランスがよい紅ほっぺとカスタードのまろやかな甘み、タルトから生まれるやさしい味わいを楽しんでほしいという。



「苺の宇治抹茶ショート（求肥入り）」

「苺の宇治抹茶ショート（求肥入り）」は、抹茶、粒あん、求肥などを組み合わせた、和テイスト満載のショートケーキ。ほろ苦く香り高い宇治抹茶の味わいに、適度な甘さの粒あんクリーム、苺の甘ずっぱさ、求肥のもちもち食感が一体化して生まれる、心和む味わいを楽しんでほしい考え。



「苺のカップショート（カスタード入り）」

「苺のカップショート（カスタード入り）」は、ふわふわのスポンジ生地の中にカスタードを詰め込み、生クリーム入りホイップクリームと粒よりの苺を飾った。カスタードのまろやかな味わいにスポンジのふわふわ食感、生クリーム入りホイップクリームのすっきりとした甘さと苺の酸味が絶妙にマッチした、どこかホッとできる味わいのカップショートケーキとなっている。



「ジャンボシュークリーム（あまおう苺＆ミルクホイップ）」

「ジャンボシュークリーム（あまおう苺＆ミルクホイップ）」は、「あかい・まるい・おおきい・うまい」と4拍子揃った人気の苺「あまおう」を使用したジャンボシュークリーム。濃厚な甘さの中にほどよい酸味がある、あまおうの特長を生かした苺カスタードと、口あたり軽やかなミルクホイップクリーム、風味豊かなシュー皮の一体感を楽しんでほしいという。



「苺のプチセレクション（9個入）」

「苺のプチセレクション（9個入）」は、季節のフルーツ、苺づくしのプチケーキアソート。苺のショートを始め、苺のピスタチオタルト、苺と紅茶のトライフルなど、さまざまな素材との組み合わせで苺を楽しめる。どれを食べるか迷うのも楽しみながら、この時期ならではの味わいを堪能してほしい考え。



「国産苺のタルト（5号）〜紅ほっぺ苺〜」

「国産苺のタルト（5号）〜紅ほっぺ苺〜」（ネット予約対象）は、苺本来の甘ずっぱさが特長の「紅ほっぺ」を贅沢に飾ったタルト。果肉のみずみずしさやフルーティーな味わいと、バニラビーンズ入りカスタード、風味豊かなタルトが織りなすハーモニーを楽しんでほしいという。

［小売価格］

ナポレオンパイ〜カスタード仕立て〜：777円

苺のさくさくミルフィーユ：777円

贅沢紅ほっぺ苺のショート：745円

紅ほっぺ苺のタルト：691円

苺の宇治抹茶ショート（求肥入り）：561円

苺のカップショート（カスタード入り）：432円

ジャンボシュークリーム（あまおう苺＆ミルクホイップ）：226円

苺のプチセレクション（9個入）：3218円

国産苺のタルト（5号）〜紅ほっぺ苺〜：3218円

（すべて税込）

［発売日］1月6日（火）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp