マルコメは、マルコメとして初となる顆粒みそタイプの冷や汁の素「あごだし香る 冷や汁の素」を3月上旬から販売する。

宮崎県の郷土料理、冷や汁は夏の猛暑も相まって熱中症対策や火を使わずに作れる手軽さから全国に定番メニューとして広がりを見せはじめている。同社では液みそシリーズで冷や汁の素を展開しているが、今回さらに手軽で収納にも便利な顆粒タイプを初めて商品化した。「あごだし香る 冷や汁の素」は、タツノコの黒ばらのりと、青じそ、豆腐、しょうがの4種類の具材、顆粒みそとあごだしによる風味豊かな味わいにこだわった。

日本最大級の料理写真共有アプリ「Snapdish」（以下、スナップディッシュ）を運営するスナップディッシュ協力のもと、同アプリのユーザーを対象に発売前の「あごだし香る 冷や汁の素」でテストモニターを実施した（対象：新商品モニター120名中95名（回答率：80％）、スクリーニング：「〇〇の素」などのメニュー専用調味料の利用頻度が月に1〜2回以上、期間：2025年11月15日〜12月2日、方法：メールによるWebアンケート）。

冷や汁を「知っているが、ほとんど食べない」が53.7％、「この商品で初めて知った」が15.8％と7割近い人が冷や汁にあまりなじみがないという現状が判明した。使ってみた評価としては、「手軽に使える」が74.7％、「様々な食材と合わせることができる」が63.5％と高い評価だった。きゅうりなどの野菜や、たんぱく質をちょい足しすることで、手軽に満足感のある一杯になった、というユーザーからの投稿も寄せられた。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月上旬

マルコメ＝https://www.marukome.co.jp