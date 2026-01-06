

「MOWリッチチョコ＆ミルク」（(c)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661351）

森永乳業は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「マイメロディ」とコラボレーションした「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」「MOW（モウ）練乳いちご」を1月12日から数量限定発売する。

「MOW（モウ）」は、乳の“コク”をベースに、組み合わせる素材が持つ“個性あるおいしさ”を活かした味わいが楽しめるカップアイス。素材の個性を最大限引き出すために“ラベルクリーン処方（素材の味を引き出すために最低限の原料だけで製造するという同社の考え方の名称）”で仕上げている。また、口の中で混ざり合うなめらかでキメの細かいアイスを実現するために独自に開発した“低温急速凍結製法”を採用している。



「MOW練乳いちご（(c)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661351）

今回、「MOW（モウ）」のパッケージに、“初めて”「サンリオ」の人気キャラクターが登場する。「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」には、「サンリオキャラクター大賞」で2020年から5年連続で1位（出典：PR TIMES）に輝いた「シナモロール」が、「MOW（モウ）練乳いちご」には、昨年50周年を迎えた人気キャラクターで1月18日に誕生日を迎える「マイメロディ」が登場しており、各フレーバー3種類のパッケージを楽しめる。お子さまから年配の人まで幅広い世代に人気のある「サンリオ」のキャラクターたちが登場するかわいいパッケージを楽しみながら、「MOW（モウ）」らしいミルクリッチな味わいを楽しんでほしい考え。

「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」は、人気フレーバーのチョコレートアイスとミルクアイスをマーブル状に充填し、相性の良い2種類のおいしさが同時に楽しめる。チョコレートアイスはフローラルな香りと強いカカオ感が特長のエクアドル産カカオマスを使用した。華やかな味わいのチョコレートアイスに仕上げている。ミルクアイスは「MOW（モウ）」シリーズならではの、コクのある味わいが楽しめる。

「MOW（モウ）練乳いちご」は、練乳の甘みといちごの果実感が感じられる、練乳がけいちごのような味わいが楽しめるいちごアイス。いちご果汁を8％使用している。森永乳業の練乳「森永ミルク 加糖れん乳」を使用した。

［小売価格］各180円（税別）

［発売日］1月12日（月）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp