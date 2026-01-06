ダンス＆ボーカルグループ、BUDDiiSのSHOOT（森愁斗＝23）が6日、インスタグラムのストーリーズを更新。音楽イベントの腕相撲企画で負傷した腕の診断結果を伝えた。

森は「皆様たくさんの温かいコメント本当にありがとうございます！」と感謝し、「Officialからもお知らせがあった通り医療機関での診察と検査の結果右上腕骨骨幹部骨折と診断を受けました」と伝えた。

そして「みんなが楽しく参加していたコーナーでの予期せぬアクシデントなので、誰も悪くありません」とし、「これからは回復に向けて治療やリハビリにしっかり向き合っていきます。少しの間お休みすることになりますが必ず元気に戻ってくるので待っていてください！」と打ち明けた。

続けて「OWVの中川くんもライブ終わりにお見舞いに来てくれました。リハビリにも立ち合わせてと、連絡もいただきました。仲良しだからこそ心配だろうし複雑な気持ちだと思うけどしょうがないことだし気にしないでね！ 治ったらまたすぐ会おう」と思いをつづった。

そして「バディのみんな、関係者の皆さまご心配をおかけしてしまいますが温かく見守ってもらえたら嬉しいです！」と呼びかけた。

森は4日に開催された「New Beginning Fes 2026」でのアームレスリング対決の企画コーナーで腕を負傷した。