歌手で女優の酒井法子（54）が、5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に、早見優（59）とともに出演。息子から指摘され反省したことを明かした。

酒井は「この間、息子に怒られまして、『ママってさ、すごい早く食べるじゃん』。すごい早いんですよ。『それ、マジで止めたほうがいいよ』って言われて。『ママに初めて会って、みんなびっくりしちゃうのは、すっごい早く食べちゃうこと。だから、よくかんで』まず言われて」と明かした。すると早見が「優しい。見てるねー、お母さんのこと」と伝えた。

そして酒井は「そこから彼は『ママは今ここにいない』って言うんですよ。『だから一緒にいても先のこと考えてたり、前のこと考えたり…。それで僕はすごく嫌だ』って言われて」と振り返った。

早見が「息子さん、おいくつなの？」と聞き、「26になりました」と答えると、「26歳の息子さんいらっしゃるの？ わー、びっくり」と驚いた。

続けて酒井は「ずっと言わなかったけどって言われて。それを言われた時に、はっとしまして。まず早食いを別件で言われて、ゆっくり食べるようにしたんです。その次に『ママここにいない。今にいない』って言われて、ホント、そうだなと思って…反省いたしまして。『もっと丁寧に生きなさいよ』と言われました」と打ち明けた。