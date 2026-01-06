¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬½é´ÆÆÄ¡¡±Ç²è¡Ö²Ò²Ò½÷¡×¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¡Ö²Ò¡×¤òºÇÂ®¤ÇÈ¯É½
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê35¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö²Ò²Ò½÷¡Ê¤Þ¤¬¤Þ¤¬¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡×¡Ê2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÁ´¹ñ¹ÔµÓ½ÐÈ¯¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¡¦ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤Àè¾å±Ç²ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö²Ò²ÒCAR¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÎÎø°¦ÂÎ¸³¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡¢Îø°¦»Ë¾å¡ÈºÇ¶¸¡É¤ÎÉü½²·à¡£¼çÌò¤ÎÈþÂçÀ¸¤ò¤òÆîº»ÎÉ¡Ê23¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£¶¦±é¤ÎÁ°ÅÄ²¢»ÖÏº¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö½÷À¤ÎÉÝ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤Î¼ÂºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤Î¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤Ï¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¤æ¤ê¤ä¤ó¤È¤ÏNSC¤ÎÆ±´üÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ºß³ØÃæ¤«¤é²Ò²Ò½÷¤Ç¤·¤¿¡£·Ý¿Í¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¤È¤ª¾Ð¤¤¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡×¡£ºØÆ£¹©¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö½÷À¤ÎÉÝ¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÌµÎÏ¤µ¡¢ÌµÇ½¤µ¡¢¤Ï¤«¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï±Ç²è¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼ÂºÝ¤ÎÎø°¦¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¿Í¤òº¨¤ó¤Ç¤µ¤é¤·¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ï¡¢±Ç²è¤ÏÁí¹ç·Ý½Ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆü¡¹¡¢¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯6Æü¤Ë¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤ò¡Ö²Ò¡Ê¤Þ¤¬¡Ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¹ÔµÓ¤Ï8Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¢9Æü¤ËÂçºå¡¢10Æü¤ËµþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡¢11Æü¤Ë¹Åç¡¢12Æü¤ËÊ¡²¬¡¢20Æü¤ËÀçÂæ¡¢22Æü¤Ë»¥ËÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£