¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ËÜÍü·Ã»Ò¡Ø¤Ê¤¼¤«µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë100¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼öÇûÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Áºî¤ë5¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
¡Ö¼ºÇÔ¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²ù¤ä¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖµÙ¤ß¤¿¤¤¤Î¤ËµÙ¤á¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¾è¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁá¤¯Êª»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡Ö¼å²»¤ò¤Ï¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¿´¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¸òÎ®Ê¬ÀÏ¤Î5¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ô5¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Õ
¡¦´°àú¤Ç¤¢¤ì
¡¦°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì
¡¦Â¾¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤í
¡¦µÞ¤²
¡¦¶¯¤¯¤¢¤ì
¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥Æ¥¤¥Ó¡¼¡¦¥±¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¹ÔÆ°¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Ï¿Æ¤ÎÊÝ¸î¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢°¦¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¡á¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¹¤ì¤ÐOK¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿®Ç°ÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¿´¤ÎÃæ¤Î¿Æ¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼öÇûÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
5¤Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°¤¤¿®Ç°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²á¾ê¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤º¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¼öÇû¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÉÏË³¤æ¤¹¤ê¤Ê¤É¼£¤·¤¿¤¤ÊÊ¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤·¤«¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¼«Ê¬¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¿´¤ÎÀ¼¤ò´Ë¤á¤ë¥¢¥í¥¢¡¼¡Êµö²Ä¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤òµö¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÀ¸¤¤ë
¾Ç¤ê¡¢ÉÔ°Â¡¢²×Î©¤Á¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¿´¤ÎÀ¼¡á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò´Ë¤á¤ë¥¢¥í¥¢¡¼¡Êµö²Ä¤¹¤ë¤â¤Î¡¦µö²Ä½ñ¡Ë¤ò¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼«Á³ÂÎ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¦´°àú¤Ç¤¢¤ì
¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤³¤ìÈ¿¾ÊÅÀ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç´î¤Ù¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï´°àú¤Ç¤¢¤ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊÒÉÕ¤±¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤È½ÉÂê¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤É·«¤êÊÖ¤·¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È´°àú¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤·¡¢¾Ç¤ê¡¢²á¾ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥í¥¢¡¼¡Êµö²Ä¤¹¤ë¤â¤Î¡¦µö²Ä½ñ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµö¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤¤¤²Ã¸º¤ÏÃúÅÙ¤¤¤¤²Ã¸º
¡¦°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì
¡Ö²¿»ö¤âµ¤Éé¤Ã¤ÆÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¡×¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¡Ö¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Ê¡×¤Èí¿¤±¤é¤ì¤ë¤È²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºµÙ¤à¤È¡Ö¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Èºá°´¶¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤é¤Í¤Ð¤È¸ª¤ËÎÏ¤¬¤Ï¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤½¤ì¤µ¤¨¤ä¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¥¢¥í¥¢¡¼¡Êµö²Ä¤¹¤ë¤â¤Î¡¦µö²Ä½ñ¡Ë¤ò¤À¤·¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Ï´°àú¤Ç¤¢¤ì¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢´°àú¤òÌÜ»Ø¤·î²¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤ª¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¹â¤¹¤®¤ëÌÜÉ¸¤ËºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¤²Ã¸º¤ÏÃúÅÙ¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤±öÇß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¤Èµö²Ä¤¹¤ë
Á°¹à¤ËÂ³¤¡¢5¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼öÇûÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥í¥¢¡¼¡Êµö²Ä¤¹¤ë¤â¤Î¡¦µö²Ä½ñ¡Ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Â¾¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤í
¡ÖÂ¾¿Í¤¬½½Ê¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¡×¤Î¤ÏÂ¾¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¿Í¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëí¿¤±¤é¤ì¤ë¤È¿Í¤Ë²á¾ê¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¿Í¤Î´é¿§¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡ÖNO¡×¤¬¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¥¢¥í¥¢¡¼¡Êµö²Ä¤¹¤ë¤â¤Î¡¦µö²Ä½ñ¡Ë¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Í¾ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦µÞ¤²
¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¤ä¤í¤¦¤È¤·¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤Î¤Ï¡ÖµÞ¤²¡×¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡ÖÁá¤¯»ÙÅÙ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤ÉµÞ¤«¤µ¤ì¤Æ°é¤Ä¤È¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤âµÞ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¤È¥¢¥í¥¢¡¼¡Êµö²Ä¤¹¤ë¤â¤Î¡¦µö²Ä½ñ¡Ë¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾Ç¤ë¤è¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬Êª»ö¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ËSOS¤ò½Ð¤»¤ë
¡¦¶¯¤¯¤¢¤ì¡ª
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤ò¿Í¤ËÀäÂÐ¤Ë¸ç¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡Ö¶¯¤¯¤¢¤ì¡×¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ç¤·¤ç¡¢µã¤«¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤²æËý¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Î¼å²»¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ°é¤Ä¤È¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¼å¤ß¤ò¤ß¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÜÅö¤ÏÂ©»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤Ê¤é¤ªËß¤Ï¼Â²È¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¶¾ð¤ò¤À¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¥¢¥í¥¢¡¼¡Êµö²Ä¤¹¤ë¤â¤Î¡¦µö²Ä½ñ¡Ë¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¸«¤»¡¢Â¾¿Í¤ËSOS¤ò½Ð¤»¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¢£¿´¤ÎÅÚÂæ¡Ö°¦Ãå¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë
Æ±¤¸½ÐÍè»ö¤Ç¤â¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¼Â¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤Ê¤É¤ÎÍÜ°é¼Ô¤È¤Î°¦Ãå¤Î½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°¦Ãå¤È¤ÏÆÃÄê¤Î¿Í¤È·ë¤Ö¾ð½ïÅª¤Ê¡Ê¿´¤Î¡Ëå«¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡»þÂå¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤¨¤é¤ì¡¢¼é¤é¤ì¤¿¿Í¤Ï¡ÖÉÔ°Â¡¦ÅÜ¤ê¡¦Èá¤·¤ßÅù¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¿´¤Î°ÂÁ´´ðÃÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°¦Ãå¤Îå«¤¬¤¢¤ë¤È¿Í¤Ï¡Ö¼Õ¤ë¡×¡ÖËþÂ¤¹¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¡£°¦Ãå¤Îå«¤¬´¶¾ð¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤â´ðÁÃ¹©»ö¤¬ÀÈ¼å¤À¤ÈÃÏ¿Ì¤Ë¼å¤¯¡¢¥°¥é¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë²ÈÄíÆâ¤Çºî¤é¤ì¤ë°¦Ãå¤¬¼å¤¤¤È¿´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
µÔÂÔ¤Ê¤É¤ÎµÕ¶ÂÎ¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤¬Ìµ¾ò·ï¤Î°¦¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ¸¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°¦Ãå·ÁÀ®¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤Â¸ºß¤À¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¾ð½ï¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤HSP»×¹Í
Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦¼«Ê¬¤Ï¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦Â¾¿Í¤Ë¤¤¤Ä¤âµ¤¤ò¸¯¤¦
¡¦¼«Ê¬¤µ¤¨²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë
¡¦ÌòÎ©¤¿¤º¤Ê¿Í´Ö¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡¦Â¾¿Í¤¬¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦
¤â¤·¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢°¦Ãå¤Î½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ºÇ¶á¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á¡ºÙ¤µ¤ó¡áHSP¤È»÷¤¿»×¹Í¤Ç¤¹¡£
HSP¤È¤Ï¡ÖHighly Sensitive Person¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡Ö´¶³Ð¤¬ÉÒ´¶¤Ê¿Í¡×¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÉÒ´¶¤ÇÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£HSP¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Îµ¤¼Á¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢°¦Ãå¤ÎÌäÂê¤ÏÍÄ»ù´ü¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¸åÅ·Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦Ãå¤Î½ý¤¬Ìþ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°¦Ãå¤ÎÅÚÂæ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç·è¤Þ¤ë
¡Ö¿Í¤Î´é¿§¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡×¤äÈ¿ÂÐ¤Ë¡Ö¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬ÈÑ¤ï¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë²áÉÒ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ë°¦Ãå¤¬´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Ï¿Æ¤ò¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡á¡Ö°ÂÁ´´ðÃÏ¡×¤È´¶¤¸¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä³Ø¤Ó¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¤·¤¿°ÂÁ´´ðÃÏ¤òÃÛ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¡¢¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤ËÌá¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤¿¤á¿Í¤äÊª»ö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤â¶¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´´ðÃÏ¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÉÔ°Â¤ò¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î°¦Ãå¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤äÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»Ò¶¡¤¬°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢°¦Ãå¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¿Æ¤«¤éµÔÂÔ¤ä¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤¿
¢»àÊÌ¤äÎ¥º§¤ÇÍÜ°é¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
£¿Æ¤¬¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ç´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤
¤·»Äï»ÐËå´Ö¤Çº¹ÊÌ¤äÌµ´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿
¥ÊüÇ¤¼çµÁ¤Ç¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
¦´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¼¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿
§²áÊÝ¸î¤Ë°·¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¿Æ¤Î°Õ¸þ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿
¤Ê¤ÉËÜÍè»Ò¶¡¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤Ù¤»þ´ü¤Ë¤½¤ì¤ò¼º¤¦¤È°¦Ãå¤ÎÈ¯Ã£¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â°¦Ãå·ÁÀ®¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤¤
°¦Ãå·ÁÀ®¤Ï¤¿¤À¿Æ¤¬¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤¬¡Ö¿Æ¤ÏÌµ¾ò·ï¤Ç¼«Ê¬¤ò°¦¤·¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°¦Ãå·ÁÀ®¤Ï¿Æ¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÁÄÉãÊì¤ä¿ÆÎà¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¤âºî¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤ß¿Æ¤ÎÈæ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¤È¤Ç¤âºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Èå«¤òºî¤ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÄ»ù´ü¤Ë°ÂÄê¤·¤¿°¦Ãå¤òºî¤ëÊý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤ê¤¨¤³¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½
NLP¿´Íý³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ëâÔÁÛ¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò½¬ÆÀ¤·Åý¹ç¡£¤½¤Î¼êË¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³Æ´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î¹Ö±é¤ÎÅÐÃÅ¿ô¤Ï2000²ó¤òÄ¶¤¨¡¢º§³è¤«¤é½¢³è¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¹ü³Ê¿ÇÃÇ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¤Î¥×¥íÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï500¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥é¥¯¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë50¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
