£Ó£î£ï£÷ £Í£á£î¤¬ÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¤°¦ÃÎ¸ø±é¤Î³«±é»þ´Ö¤òÊÑ¹¹ ¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Îµ¤¸¯¤¤¡×¤È¾Î»¿
¡¡£¹¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤Ï£¶Æü¡¢Æ±Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡¡¥Ê¥´¥ä¸ø±é¤Î³«±é»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡¡£Ä£ï£í£å¡¡£Ô£ï£õ£ò¡¡£²£°£²£µ¡½£²£°£²£¶¡¡£Ï£Î¡Ù£±¡¿£¶¡Ê²Ð¡Ë³«±é»þ´ÖÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö³«±é»þ´Ö¤ËÊÑ¹¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µ¾ÜºÙ¤Î¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡³«¾ì»þ´Ö¤ò£±£µ»þ¡¢³«±é»þ´Ö¤ò£±£·»þ£³£°Ê¬¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿³«±é»þ´Ö¤Ï£±£·»þ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢½ª±é»þ´Ö¤ò£²£°»þ£±£µÊ¬¤´¤í¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÅöÆü¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´Æ±¹Ô¼ÔÍÍ¤Ë¤â¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¾ðÊó¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸áÁ°£±£°»þ£±£¸Ê¬¤´¤íÅçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ£µ¶¯¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É£¶¡¦£²¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É°¦ÃÎ¤Ë¸þ¤«¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Îµ¤¸¯¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£