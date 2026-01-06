安定した気持ちで生きるにはどうすればいいか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「感情は、生理現象と同じで、無理やり隠して抑え込むことで、有害な力を撒き散らす。仕事で失敗すると『自分はもうダメだ』と思い込むのではなく、認める方がラクになる」という――。

■他人の目を気にしやすい、日本の強い「恥」文化

子供の頃、「恥ずかしいからやめなさい」と言われた経験はありませんか？

「恥」の感情は取り扱いに注意が必要です。

「寝癖がみっともない」「電車で咳が止まらず肩身が狭い」など本来「恥」は、自己イメージを守り、集団に属し、仲間はずれにならないようにする警告感情です。

「恥」は通常は、行動を律して、規範やルールを守る働きがあります。

しかし、世間的に「こうでなければならない」という規範意識、集団意識が高まると「男はこうあらねばならない」「人に迷惑をかけてはならない」というような掟社会になりがちです。

掟に従って生きると、「自分軸」ではなく「他人軸」で行動し、集団のルールを守れないと「自分はダメだ」と感じ他人への引け目につながります。

日本は「恥」が強い文化が浸透しており、昔は「生き恥をさらすぐらいなら切腹する」などの考え方もあったほどです。現代でも仮面夫婦と呼ばれる、家庭では仲が悪くても一歩外に出れば仲睦まじく演じる夫婦がいるほど、他人の目を気にします。

集団の中で、不適切な行動や言動をした時は、誰でも自然な「恥」の感情が湧きます。しかし、「恥」の感情が過剰になり、自分の存在そのものを恥じるようになるのは危険です。

■秘密にしようと人を避けてはいけない

《自然な恥の感情》

・失敗したことを隠したいと思った

・バカなことをやってしまい、肩身が狭い

《過剰な恥の感情》

・自分は欠陥品で自分は生きる資格がない

・こんな自分では誰からも相手にされない

恥ずかしい経験をしたら「あー恥ずかしかった！」と恥の感情を受け入れ、「神様じゃないんだから、失敗することもある」「やるだけやってダメならしょうがない」「今度から気をつけよう」など受け入れると「恥」の感情に大きく揺さぶられなくなります。

しかし、なかったことにしようと抑えつけたり、秘密にしようと人を避けると「恥」の感情を大きく揺さぶられます。

恥ずかしさは、抑え込まずに、認めよう！

■恥が猛威を振るう

「恥」は時に、集団の規律を維持し、相手の行動をコントロールします。

例えば、泣いている子供に親は「そんな大声で泣くと、みんなに見られて恥ずかしいでしょ？」と泣き止ませようとします。

他にも、気に入らない相手に「ちょっと、成績が良いからといい気になるな」「チヤホヤされて、調子に乗るなよ」などと公の場で相手に「恥」をかかせることで、自尊心を傷つけることができます。

夫婦喧嘩で相手の行動を鼻で笑ったり、揚げ足をとると離婚に至りやすいという研究もあるほど、「恥」の感情は破壊力が強いのです。

相手に「恥」を与える行為は海外ではシェイミングと呼ばれ、

「だらしがないから、そんなに太っているんだ」「不細工だから恋人ができないんだ」

と相手の存在そのものを恥だと思わせる行動を指します。

犯罪被害者に対し、「お前にも落ち度があった」「その服装は相手を誘っている」などの心ない言葉で被害者が「私が悪かった。私は汚れてしまった」と自分を責め、なかなか立ち直れないという“二次被害”も、「恥」を通じて発生します。

■自分の存在そのものを恥じる「虐待」の恐ろしさ

虐待をされた子供に、親が「お前が悪い。だから私が叩くんだ」というと、「自分が悪い子だから殴られるんだ」と思い込みます。自分を守ってくれるはずの存在の親から否定され、大切にされないことは、「自分には価値がなく必要とされていない」「私は誰にも愛されない」など、自分の存在そのものを恥じる「中核的な恥（コア・シェイム）」を生み出します。

虐待だけでなく、「本当は、女の子ではなく、男の子が欲しかった」といわれたり、「ねぇ、見て！」と親に褒めて欲しくてやったことを無視、否定、迷惑がるなどの反応が続くと、子供は、まるで自分自身が「恥」であり、自分の本質は「間違っている」と感じます。

すると、仕事や人間関係など人生のあらゆる場面で生きづらさを感じはじめます。もし、あなたが自分を恥じているなら、それは外側から貼られたラベルであり、真実ではありません。

だから自分の存在自体を恥じる気持ちが湧いたら「これは、外から貼られたレッテルで、なんの意味もない。私自身の価値は少しも揺るがない」と繰り返し呟き恥を解毒しましょう。

恥の支配から脱却しよう！

■「罪悪感」よりも、人を追い込む

「恥」と「罪悪感」の違いはなんでしょうか？

恥をかいたと思うと顔が赤くなり、心臓がドキドキしたり、震えることさえあります。恥が強い破壊力を持つのは、このように、理論・理屈ではなく身体感覚として襲ってくるからです。だから、「穴があったら入りたい」「世間に顔向けできない」と感じ、自分で自分の行動を強く縛り付けます。

一方、罪悪感は「人のものを盗んではいけない」「掃除はサボっちゃだめ」とこの行動はよくないと教えられることで、盗んだりサボったりすると罪悪感が湧いてきます。罪悪感は、行動について後悔や反省をし、迷惑をかけた相手に謝りたい気持ちになることで問題解決につながります。

恥の研究者であるヒューストン大学のブレネー・ブラウン博士は、恥と罪悪感の違いを罪悪感とは「私は間違えた」という感覚で、恥は「私は間違いだ」という感覚だと表現しています。つまり、「私は失敗した」から「私は悪い人間だ」となって「私＝間違い」という感覚を抱くのが恥なのです。

だから、「恥」は「罪悪感」よりも、人を追い込みます。

恥の感情は沈黙すること＝他人に知られまいとすることで、維持されます。

■恥をこじらせた結果、「死」を選んだ有名人

以前、有名人が一家心中を図った事件で、セクハラ・パワハラ・性的マイノリティーだと報道があり、本人は「週刊誌にあることないこと書かれ、もうダメだ。全てが虚しくなった。全員で死のう。死んで生まれ変わろうと思った」と語っていると報道されました。

彼は周囲から、完璧主義者として知られていました。隠しておきたい部分が世間にさらされるのは、彼には耐え難いものだったのかもしれません。

罪悪感が周囲との関係修復を目指すのに対し、恥は拒絶を恐れ、関係から遠ざかり、孤立に向かいます。だから、彼の恥は「孤独」に向かわせ、最悪の結果として両親の「死」を招いたのではないでしょうか。

これほどまでに恥には破壊力があるのです。恥は隠さずに信頼できる人に話し解決策を見つけましょう。恥じずに助けを求めるのです。日本の文豪・夏目漱石も「すべての人間は恥をかくために生まれてきた」と言っています。挑戦する人ほど、失敗も多いものなのです。

恥は隠さず、どんどんかこう！

■恥が生み出す「退却感情」

取り扱いが難しい「恥」と、どうしたら上手に付き合えるのでしょうか？

悲しみは自分の心の傷を癒し、絆を確かめる感情。怒りは自他の境界をはっきりさせ、これ以上は立ち入らないでと表明する感情です。つまり、悲しみや怒りの感情は問題を解決し、今の状況から一歩前に踏み出す「前進感情」です。

しかし、恐怖と恥はその場から離れ、相手を遠ざけようとする感情で、「退却感情」なのです。

だから、「自分には価値がない」「自分は必要とされていない」「私は欠陥品だ」「私は誰にも愛されない」などの「中核的な恥（コア・シェイム）」を持っていると、仲良くなりたくても無意識に関係を壊したり、遠ざけてしまいます。

また些細な間違いや失敗でも、恥の感情に圧倒されやすくなります。

例えば、「自分は醜い」と容姿を恥じていると、意中の人にアプローチをするのを怖がる。「容姿が劣るから仕事で結果を出さなければ、人から認められない」と、仕事をがむしゃらに頑張る。このように恥が、選択する行動に影響を与えるのです。

■逃げ回るより認める方がラクになる

そして、仕事で失敗すると「自分はもうダメだ」と思い込んでしまいます。恥は、抑え込んだり、隠したりすることが多い感情。でも感情は、生理現象と同じ。トイレを我慢すると病気になるように、無理やり隠して抑え込むことで、有害な力を撒き散らします。

藤本梨恵子『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）

例えば、自分の見た目が醜いと感じ、ストレスから過食に走る。過食嘔吐する自分を嫌悪し、また食べる。それを恥じ、人に知られたくないストレスでまた食べる。

こんなふうに悪循環を繰り返します。恥が恥を呼ぶのです。他にも、恥を感じるのが辛いので、「馬鹿にするな！！」と怒りや攻撃に変換することがあります。

だから、恥を隠しておくのは危険なのです。フランス人作家のスタンダールも「羞恥心の欠点は、絶えず嘘をつかせることである」と言っています。

信頼できる人に話したり、同じ経験をした人とつながり、「苦しんでいるのは自分だけではない。完璧な人間なんていない」と知ることができれば、恥の解毒剤となります。他にも、恥じる感情が湧いてきたら「そんなこともあるよ。人間だもの」と他人に向けるような優しさを自分に向けることも大切です。

このように恥は、逃げ回るより認める方がラクになるものなのです。

自分だけじゃないと気づこう！

