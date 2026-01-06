FRUITS ZIPPERメンバー、“公式お兄ちゃん”マユリカとの「紅白」共演はリハまで知らなかった「裏でちょこちょこ会うことができて」再会の様子語る
【モデルプレス＝2026/01/06】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の松本かれんと早瀬ノエルが2026年1月5日深夜、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。お笑いコンビ・マユリカとの交流について語る場面があった。
【写真】ふるっぱー“公式お兄ちゃん”と再会する姿 直筆メッセージつき差し入れも
ORANGE RANGEの「イケナイ太陽」の令和版ミュージックビデオに出演していたマユリカは「第76回NHK紅白歌合戦」（2025年12月31日、東京・渋谷 NHKホール）のステージにORANGE RANGEのバックダンサーとしてサプライズ登場し、注目を集めていた。また、紅白歌合戦に初出場したFRUITS ZIPPERは、2025年3月まで放送されていたテレビ朝日系の番組「マユリカとおねだりフルーツジッパー」にてマユリカと約1年間共演。“公式お兄ちゃん”的存在であるマユリカと紅白歌合戦で再会したことを振り返った。
早瀬と松本は「マユリカさんね、紅白で会ったよね」「お兄ちゃんたちいました」と口々に喜び。早瀬は「まさかの同じ舞台に出演することがあると思ってなかったから…リハーサルのときに気付いたんだよね」と知ったタイミングを明かし、松本も「『もしかしているの？』って。知らなかったよね。教えてよ！」と話した。そして、早瀬は「熱い共演を果たしたことがすごい嬉しいし、裏でちょこちょこ会うことができて。すごい阪本さんよそよそしかったです」と再会の様子を話すと、松本も「また初対面に戻ってるよ。『お兄ちゃーん』みたいなテンションでいったら、阪本さんがかれんに会釈して。『え、待って他人かな』って思ったよ！阪本さーん、しっかりして！」と阪本に向かって呼びかけていた。
この放送を受け、ファンからは「再会の様子想像つく」「知らなかったんだ！」「久しぶりに会ったらよそよそしいの想像つく（笑）」「教えてくれて嬉しい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆松本かれん＆早瀬ノエル「紅白」裏側告白
◆FRUITS ZIPPER＆マユリカ「紅白」裏側に反響
