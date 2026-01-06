LE SSERAFIMサクラ、キャミソール姿に視線集中「大人っぽい」「完璧な美しさ」
【モデルプレス＝2026/01/06】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が1月5日に、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳人気K-POPメンバー「大人っぽい」素肌全開キャミ姿
◆LE SSERAFIMサクラ、キャミソール姿のオフショット公開
サクラは「年末にしたいこと全部詰め込んだ日」とつづり、オフショットを複数枚投稿。美しいデコルテと肩のラインが際立つ黒のキャミソール姿で、鏡越しに撮影している姿を公開している。
◆LE SSERAFIMサクラの投稿に反響
この投稿には「大人っぽい」「スタイル抜群」「女神降臨」「完璧な美しさですね」「これは惚れる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
