北斗晶“2回目の豆苗”使った夕飯公開「まさに節約術」「エコで美味しいって素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】元プロレスラーでタレントの北斗晶が1月5日、自身のInstagramを更新。2回目の豆苗を使った夕飯を公開した。
【写真】58歳元プロレスラー「まさに節約術」2回目の豆苗使った夕食メニュー
北斗は「2回目の」「豆苗」「観葉植物の隣に置いて日に当ててたら こんなに立派に育ちました」と記し、大きく成長した豆苗を2株手にした写真を投稿。「なので早速、今晩の夕食 温泉湯豆腐と一緒にいただきましたー」と報告し、カットした豆苗や椎茸などの食材が鍋の横に並べられた体が温まりそうな夕食を披露した。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりご飯」「エコで美味しいって素敵」「まさに節約術」「参考になる」「育てるの上手」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】58歳元プロレスラー「まさに節約術」2回目の豆苗使った夕食メニュー
◆北斗晶「立派に育ちました」2回目の豆苗使った夕飯披露
北斗は「2回目の」「豆苗」「観葉植物の隣に置いて日に当ててたら こんなに立派に育ちました」と記し、大きく成長した豆苗を2株手にした写真を投稿。「なので早速、今晩の夕食 温泉湯豆腐と一緒にいただきましたー」と報告し、カットした豆苗や椎茸などの食材が鍋の横に並べられた体が温まりそうな夕食を披露した。
◆北斗晶の投稿に「エコで美味しいって素敵」と反響
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりご飯」「エコで美味しいって素敵」「まさに節約術」「参考になる」「育てるの上手」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】