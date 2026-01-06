中川翔子、双子との晴れ着ショットで3ヶ月健診報告「すくすく育ってますね」「華やかで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/01/06】歌手でタレントの中川翔子が1月6日、自身のInstagramを更新。双子との晴れ着ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳タレント「華やかで可愛い」5キロ超え双子との晴れ着ショット
中川は「いとこと一緒に双子3ヶ月健診にいってきました、抱っこ紐で！ひとりじゃ絶対どこにも移動できないから助かる…！」とつづり、日々のオフショットを複数枚投稿。「お兄ちゃん6692g．弟くん5880gまですくすくと！」と順調な成長を報告し、黒い着物姿で晴れ着を着た双子を両手で抱える晴れやかな家族写真も公開している。
この投稿には「ほっこり」「すくすく育ってますね」「華やかで可愛い」「晴れ着姿が素敵」「双子の成長が楽しみ」「母の表情が印象的」「あたたかい気持ちになる」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、双子との晴れ着ショット公開
◆中川翔子の投稿に反響
