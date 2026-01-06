timelesz松島聡「父親流雑煮」公開 珍しい食材に注目集まる「静岡では主流？」「初めて見た」
【モデルプレス＝2026/01/06】timelesz（タイムレス）の松島聡が1月5日、自身のInstagramを更新。「父親流」の雑煮を公開した。
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメンバー「初めて見た」珍しい食材入った雑煮公開
◆松島聡「父親流雑煮」披露
松島は「父親流雑煮」「今年は美味しくできました」と白い器に盛られた雑煮の写真を投稿。「材料はほとんど目分量」「さすが、父親の性格出てますな」と記し、上品な見た目の雑煮を披露した。
また「雑煮食べてたら、久々に大奥が見たくなってきましたね」「今から、少しだけ視聴します」とつづっていた。
◆松島聡の投稿に「目分量で作れるのすごい」と反響
この投稿に、ファンからは「真似してみたい」「めっちゃ美味しそう」「受け継がれる家庭の味」「目分量で作れるのすごい」といったコメントが続々。また、あおさがまぶされていることから「聡ちゃんの出身の静岡では主流？」「初めて見た」「珍しい」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
