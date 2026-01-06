¡ÖGross Domestic Product¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¹ñ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ò¤Ï¤«¤ë»ØÉ¸¤Ë...¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡ÖGross Domestic Product¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡ÖGross Domestic Product¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÆâÁíÀ¸»º¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖGDP¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
GDP¤È¤Ï¡¢°ìÄê´ü´ÖÆâ¤Ë¹ñÆâ¤Ç»º½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁí³Û¤Î¤³¤È¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤¿¤È¤¤Î²ÁÃÍ¤«¤é¡¢¸¶ºàÎÁ¤äÎ®ÄÌÈñÍÑ¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿²ÁÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÎÉ¤·°¤·¤òÃ¼Åª¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø»°É©UFJ ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô