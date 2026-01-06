「総重量1キロ超え」の極盛りメニューも…　“すたみな回復”テーマの4商品が登場【伝説のすた丼屋】

丼チェーン「伝説のすた丼屋」と「名物すた丼の店」は、“正月明けのすたみな回復”をテーマにした新作メニュー4商品を、全国の店舗(一部店舗を除く)で期間限定販売する。※文中価格は全て税込価格

今回登場するのは、総重量500グラム超えの丼と総重量300グラム超えの油そば、さらに総重量1キロ超えの極盛りあんかけメニュー2品の計4商品。いずれもボリュームとスタミナを前面に打ち出したラインアップとなっている。

●「肉肉Wカルビすた丼」

ライス330グラムに、通常のすた丼の約2倍となる牛カルビと豚カルビ計約200グラムを使用した焼肉丼。特製のニンニク醤油味噌ダレで炒めた肉を大盛りライスにのせ、仕上げにバターを添えることでコクを加えている。総重量は500グラム超。

肉肉Wカルビすた丼

●「肉肉Wカルビすたみな油そば」

「肉肉Wカルビすた丼」と同じく牛カルビと豚カルビを使用し、全粒粉麺の上に盛り付けた油そば。総重量は300グラム超で、麺を2玉にすると500グラム超となる。麺は1.5玉・2玉まで同一価格で増量可能だ。

肉肉Wカルビすたみな油そば ※画像は麺2玉

●「極盛り肉野菜あんかけすた丼」

豚バラ肉と玉ねぎ、人参、ニラ、たけのこ、もやしなどの野菜を、砕いたニンニクと背脂で炒め、秘伝のニンニク醤油ダレと鶏ガラ・魚介ベースの特製スープを合わせたあんを使用。茶碗約3杯分のライスにたっぷりとかけた総重量約1キロの一品で、ピリ辛の「赤ダレ」を添えている。

極盛り肉野菜あんかけすた丼

●「極盛り背脂ニンニクあんかけすた麺」

特注の全粒粉麺に特製あんをかけたあんかけ油そば。麺2玉使用時の総重量は約1,100グラムとなり、「赤ダレ」「ニンニク」「背脂」をトッピングしたパンチのある味わいが特徴だ。こちらも麺は1.5玉・2玉まで同一価格で増量できる。

極盛り背脂ニンニクあんかけすた麺

〈商品概要〉

■販売商品・価格

・肉肉Wカルビすた丼 1,390円

・肉肉Wカルビすたみな油そば 1,290円 ※並(1玉)/1.5玉/2玉まで同一価格

・極盛り肉野菜あんかけすた丼 1,290円

・極盛り背脂ニンニクあんかけすた麺 1,390円 ※並(1玉)/1.5玉/2玉まで同一価格

※玉子・味噌汁付（『肉肉Wカルビすたみな油そば』『極盛り背脂ニンニクあんかけすた麺』には味噌汁は付かない）

※各種デリバリーサービスでの販売価格は、店内での飲食の場合と異なる

※一部店舗では価格が異なる場合がある

■発売日

2026年1月6日(火)より 期間限定

■販売店舗

「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗

※一部店舗、デリバリー専門店を除く