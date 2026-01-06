Ｊ１川崎は６日、麻生グラウンドで２６年百年構想リーグに向けて始動した。元日本代表ＭＦでＯＢの中村憲剛氏がトップチーム・デベロップメントコーチとして“初仕事”を行った。

竹内弘明ＧＭは、これまでクラブのＦＲＯを務めた中村氏の新たな役割について「彼はそれこそフロンターレのフィロソフィーを体現できるスタッフ。シゲさん（長谷部茂利監督）やコーチングスタッフとも昨年（の流れ）からきているので、攻撃の部分とか、そういったところでの親和性が高まってきていた。そこ（の指導）はしっかりやってもらいたいなということで、話をしながら進めてきた」と説明した。

また、同ＧＭはデベロップメントコーチについて「選手に対する技術的な成長やメンタリティー的なところ（の指導）。とくに若い選手も（今夏からの）Ｕ―２１リーグを控え、多くいる。そういったところも含め、フロンターレが持っている大事な部分、成長意欲をどんどんかき立てて盛り上げてやってほしいという意味合い」と強調。「攻撃の部分で、大いに期待していただきたい。アカデミーもずっと見ていたし、すごく入りやすかったのでは」と話した。

中村氏は就任発表時にクラブを通じ「自分の知らない世界を経験できたこの５年間はかけがえのない時間で、成長することができた。そのすべてをこれからのフロンターレのために発揮できたら」とコメントしていた。