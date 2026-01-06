２０２５年１２月２５日に将棋の伊藤沙恵女流四段が女流棋士としての大一番に臨んでいた。男性の強豪棋士たちを次々に倒し、たどり着いた王位戦予選決勝。勝てば女性初の王位戦リーグ入りと、棋士編入試験の受験資格を獲得する対局だった。

記者室をあふれる数の報道陣が注目の一番を見守っていた。最後まで熱戦となった対局だったが、結果は敗戦。あと一歩届かなかった。終局後、「女流棋士人生で最初で最後かもしれない機会だと思うので自分の全てを出し切ろうと思った」と穏やかに話した伊藤。後日、「今年はいい年でしたよね」とほほえむ伊藤からは充実ぶりがうかがえた。

約５０年の歴史を持つ女性の将棋プロ制度「女流棋士」は男女共通の将棋プロ制度である「棋士」とは違う。「女流棋士」と「棋士」はそれぞれ全く異なった条件でそこにたどり着く。「棋士」は男女ともになれるとされるプロ資格だが、歴史上まだその条件をクリアした女性はいない。

だが、棋士のトップクラスが戦う王位リーグ入りに伊藤があと１勝と迫ったように、近年の女流棋士の棋力の向上は目覚ましい。

そして、２０２６年は女流棋界にとって大きな転換点となるかもしれない。今月２７日から福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が２度目の棋士編入試験に挑む。５対局中３勝すれば合格。合格すれば史上初の「女性棋士」が誕生となる。

さらに、それだけではない。「白玲」のタイトルを通算５期獲得で棋士の権利を与える規定が２５年６月に新設されたため、同タイトルをすでに４期保有している西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が、今年の夏から秋頃に行われる予定の白玲戦七番勝負で防衛を果たせば、棋士となる権利を獲得できる。

長い長い将棋界の歴史の中でただのひとりもいなかった「女性棋士」が今年、一気に２人誕生する可能性があるのだ。

その重い重い扉をまさに今こじ開けようとしている福間と西山が戦うユニバーサル杯第５２期女流名人五番勝負（主催・スポーツ報知など）が１８日、島根県出雲市で開幕する。２０２６年を戦い抜く２人の対局に注目してほしい。（瀬戸 花音）