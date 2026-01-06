SNSでの投稿内容を理由に裁判官を罷免され、法曹資格を失った元仙台高裁判事の岡口基一氏は現在、予備校で司法試験の受験者向けに講義を行なっている。その岡口氏は、法曹の道を志す若手の「志の変化」を危惧していると明かす。ノンフィクション作家の広野真嗣氏がインタビューした。（全3回の第3回。第1回から読む）

◆はじめから読む→「裁判所当局が嫌がった核心は白ブリーフだった」 弾劾裁判で法曹資格を失った岡口基一氏が振り返る「岡口裁判の急所」とは

＊ ＊ ＊

2024年に裁判官弾劾裁判所に罷免判決を言い渡された元仙台高裁判事、岡口基一氏は、現在、司法試験予備校「伊藤塾」の講師として民事訴訟を教えている。

自身の弾劾裁判を記録とした岡口氏の著書『裁判官はなぜ葬られたか』（講談社）を通じて、現役裁判官や法曹を目指す人たちに伝えたいことがあるかと聞いた時、岡口氏は「この本は、裁判所はどうあるべきかを問うものですが、後輩たちには"この本のようにならないように"という逆のメッセージになってしまったかもしれません」と吐露した。

「逆のメッセージ」とは、どういうことなのか────。

裁判所で起きている現象として岡口氏は「若い裁判官がどんどん辞めている」という懸念を述べた。その原因の1つとして挙げるのが、この四半世紀で進められてきた司法制度改革だ。

「司法試験合格者は弁護士や裁判官になる準備段階としての司法修習を履修しますが、かつて2年あったその履修期間は今、1年まで短縮されてしまいました。準備期間のロースクール（法科大学院）はあるが、こちらは司法試験合格前だからおままごとみたいな入門レベル止まり。より実践的な、例えば『要件事実』のような、実務の基礎についての知識を身につける前に実際の裁判の担当に押し出されてしまう。若手たちは、現場で不安でしようがないのです」

要件事実とは、権利の発生や変更といった効果を生じる要件となる具体的な事実の知識だ。この分野を固めないまま裁判実務にあたるのは、高校物理があやふやなまま理系の大学に進学するような、無理のある配置だと岡口氏は言う。

ちなみに、その道のスペシャリストである岡口氏が2007年に上梓した『要件事実マニュアル』（全5巻、ぎょうせい）は実務家向けの解説書として改訂版を重ね続けているロングセラーで、岡口氏を罷免に追い込んだ裁判所幹部もその力量には一目置いていた。

「四大事務所に入りたい」が動機!?

岡口氏の懸念に戻ろう。

「若手裁判官は、民事事件を扱う裁判官としての実力に自信を持てないまま仕事をせざるをえない現実と直面しており、辛くなると辞めてしまう。当局に立ち向かうどころではないんです」

岡口氏が判事補となったのは1994年のことだ。

「当時の司法試験突破は現在より難しく、1年に合格者は500人しかいませんでした。東大法学部に入っていれば4年で卒業して有名企業に就職できるのに、あえて難関に挑んで7年生ぐらいでようやく合格を勝ち取れた。茨の道を選ぶのは、裁判官になって、日本国憲法が掲げる少数者保護の実現を担うのだというマインドがあったから。

ところが今はそういうタイプはいません。逆に、中学生から司法試験に挑む子までいます。2025年も女子高校生が合格しています」（岡口氏）

これは単なる受験者の若年化にとどまらない変化だと岡口氏は嘆息する。

「若い受験生に将来の希望を聞くと、『四大事務所に入りたい』というのです。つまりは経済的な理由であって、『お金持ちになりたい』と……。2025年に放送された民放ドラマ『イグナイト 法の無法者』（TBS系）でも、貧しい家庭に育った主人公が、進学費用がないという理由で弁護士になる話でしたが、あれと同じです。

これは若手裁判官も同じ。裁判官の仕事に思想的なバックボーンは乏しく、むしろ『部長（裁判長）に誉められたい』という承認欲求に支えられている。かつてとはもはや人種が違いますし、私の本は彼らの心に全く響かない（苦笑）。むしろ、『岡口のようにやれば生きづらくなる』と、反面教師のテキストになっているかも知れません」（同前）

冒頭に記した「逆のメッセージになった」という岡口氏の述懐はこのことを指している。

「裁判官が事実を意図的に歪めることもある」

誰でも裁判所にごやっかいになるようなトラブルとは無縁でいたいが、不意に巻き込まれ少数者に追いやられた時に守ってくれるのは法とその運用者の良心しかない。当たり前にあると信じていたそうした人権的なインフラが、気づかぬ間にガリガリにやせ細っているという警告は傾聴に値する。

衆議院選挙のたびに、最高裁判事の名前の下にバツをつける国民審査はもちろん、間接的に裁判所をチェックする国会議員の選挙を通じ、いかに司法にコモンセンスを求めるか、真剣に考える時が来ているのではないかと思えた。

そう質問すると、岡口氏はこう言う。

「国民は、裁判所の判決を正義と受け取りがちですが、裁判官が事実を意図的に歪めることもあるし、それを報道するマスコミが中立とも限らない。裁判官も主権者の下で働く公務員であり、人間であるということをまずは、知ってほしい。そこからしか始まらないと思います」

新しい政治秩序が模索される今、その基盤となる法的インフラが揺らいでいることを知らしめる岡口氏の著書は、権力秩序の変容について、あまたある政治評論とは別のユニークな視点を提示している。

（了）

■取材・文／広野真嗣（ノンフィクション作家）