Toi Toi Toi、新メンバーを迎え新体制で新春公演開催
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、１月５日（月）に開催されたPEAK SPOT主催ライブ『PEAK SPOT JOIN Vol.３ - 新春SP -』の模様をお届け。本公演では、Toi Toi Toiが新メンバーの萩田こころ、山田せいあを迎えた新体制として初めてステージに立ち、新曲全４曲を初披露。メンバーそれぞれの想いとともに、新たなスタートを強く印象づける一夜となった。
本イベントは、PEAK SPOT所属グループが一堂に会する特別ライブ第３弾として開催され、冒頭にはlog youが登場。フレッシュかつ力強いパフォーマンスで会場を温めると、MCでは６月10日にSpotify O-EASTで１stワンマンライブを開催することを発表。続くToi Toi Toiの登場により、会場の空気は一気に張り詰めた期待感へと変わっていく。
Toi Toi Toiは、新体制お披露目のステージとして「きみさがし」からライブをスタート。これまでの歩みと、これから進む未来を探すような歌詞が静かに観客の心に染み渡る。続く「ねえ、だって。」では、揺れる感情や本音を抱えたまま前へ進む姿を等身大で表現し、会場との距離を一気に縮めていく。
「君を好きになってから」では、誰かを想うことで変化していく心情を丁寧に描き、新体制となった今のToi Toi Toiが届ける“現在地”を鮮明に刻み込む。そしてラストに披露された「Toi et Moi -涙の痕が熱い理由-」では、別れや葛藤を越えた先に残る想いを情感豊かに歌い上げ、フロアは静かな感動に包まれた。
MCでは、新メンバーとして加入した萩田こころと山田せいあがそれぞれの言葉でファンに想いを伝えた。萩田は「一度は活動を辞めようと思っていた時にToi Toi Toiと出会い、こうしてステージに立てることを幸せに思う」と語り、再び夢を掴んだ喜びを噛みしめた。山田は、過去に卒業を伝えていたことに触れながら「またこうして会えて嬉しい。キラキラした未来を皆さんと一緒に突き抜けていきたい」と一言一言噛みしめるように決意を表明し、会場からは温かな声援が響き渡った。さらに、リーダーの谷屋杏香からは新体制お披露目に駆けつけたファンへの感謝と１月11日（日）にlog youとのツーマンライブを開催することが告げられた。
イベントのトリを務めたfav meは、持ち前のエネルギッシュなステージで会場の熱気を最高潮へ。５月18日に豊洲PITで１周年記念ワンマンライブを開催すること、さらに１stシングルCD『すきなんかじゃ…にゃい！』がBillboard JAPAN週間シングル・セールス・チャートで首位を獲得したことも改めて報告され、PEAK SPOT全体の勢いを印象づける締めくくりとなった。
全グループおよび楽曲の披露を終えた終盤には、fav meの小野寺梓がセンターに立ち「今年はPEAK SPOTという存在を、より多くの方に知っていただきたい」と力強く宣言。それにあわせて、PEAK SPOT東名阪ツアーの開催決定が発表に。ツアーは、２月14日（土）に大阪・amHALL、３月１日（日）に名古屋・インターナショナルレジェンドホール、そして３月22日（日）に東京・池袋harevutaiでのファイナル公演を予定している。さらに大阪公演では、出演する３組すべてが「新曲」と「新衣装」を披露することも告知され、この日最大の歓声が会場を包み込んだ。PEAK SPOTとしての次なる展開を強く印象づける発表となり、イベントは大きな期待感とともに幕を閉じた。本公演は「ABEMA」にて無料配信中。２月４日（水）18時30分まで「ABEMA」でいつでも無料で視聴できる。
