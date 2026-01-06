SNSでの投稿内容を理由に、裁判官を罷免────元仙台高裁判事の岡口基一氏は弾劾裁判の結果、法曹資格を失った。「司法権の独立」や「表現の自由」などが問われた岡口氏の裁判から、どのような教訓が得られるのか。ノンフィクション作家の広野真嗣氏が、当の岡口氏にインタビューした。（全3回の1回目）

＊ ＊ ＊

〈裁判官弾劾裁判所は、令和6年4月3日、私を裁判官から罷免するとの判決をした〉

〈私は、これにより、裁判官でなくなっただけでなく、法曹資格も失った（略）裁判官、検察官には事実上なれず、また、弁護士会への入会が認められなければ弁護士にもなれない〉

元仙台高裁判事、岡口基一氏は近著『裁判官はなぜ葬られたか』（講談社）でこう書き出している。エリート判事であり、ライフワークとして著した『要件事実マニュアル』（ぎょうせい）が法曹関係者の間でバイブル視される一線の研究者でもあるが、同時に、インターネットに25年以上にわたって法律関係の情報発信を行ってきた表現者であり、SNSには白ブリーフ一丁の写真を投稿する────そんな変わり者の一面も持ち合わせる。

そんな男を辞めさせた弾劾裁判所とは、裁判官を罷免するか否かを判断するために国会の下に設置されている。一般の国民が訴えたり刑事犯罪を問われたりする裁判所とは異なる特殊な裁判所だが、参議院議員会館に常置され、裁判官に「威信を著しく失うべき非行」などがあったか、罷免するべきかどうかを、国会議員らからなる裁判員が判断する。

弾劾裁判は本来、極めて抑制的に運用されてきた。裁判官の独立を守る見地からだ。戦後、弾劾裁判によってクビになった人は犯罪行為に及んだ裁判官らわずか8人のみ。多くはストーカー行為や盗撮などの非行が確定していて、弾劾裁判は形式に過ぎなかった。だが、岡口氏のケースは趣を異にした。

なぜ岡口氏は「断罪」されたのか。インタビューであえて本のタイトルとも重なる問いを向けると、岡口氏はこう語った。

「私は裁判所内の右派からも、リベラル派からも責められました。とんでもない裁判官だと」

問題視されたSNS投稿とは？

最初に岡口氏が厳重注意の処分を当局から受けたのは、「俺が実験台になって縛ってもらいました」とか「エロエロツイートとか頑張るね」といった投稿が、裁判官の品位を傷つけたというものだった。

処分を受けて岡口氏は謝罪したが、SNSは辞めなかった。白ブリーフ一丁の自撮りの姿まで投稿したその意図について同書で岡口氏は、「裁判官は、仕事をしていないときは一般市民である。裁判官という立場を離れればこういう画像を投稿することも許されるということを、法律家以外のフォロワーに知ってもらうという狙いもあった」（同前）と記している。

岡口氏は、裁判所による厳重注意、分限処分の後にこれまた国会議員らで構成される委員会（訴追委員会）から訴追され、2年の弾劾裁判の末に罷免された。

問題視されたのは、岡口氏のSNSの投稿だ。性犯罪の刑事事件判決を紹介した投稿、そして飼い犬を公園に捨てた飼い主が起こした訴訟を紹介した投稿とこれらの投稿にまつわるブログや記者会見での反論など13の表現行為だった。ちなみにここには白ブリーフの投稿は含まれていない。

投稿はいずれも担当外の事件についての個人の発信だ。とりわけ刑事事件の投稿に至っては、むしろ裁判所が公開した刑事判決の表現を用い、その判決文のリンクを貼り付けただけの短文に過ぎない（しかもこの判決文を裁判所が公開したこと自体が内規に反していたと後に判明する）。

これらの表現によって、当事者が不快に感じることはあったとしても、当事者を傷つける意図はなかったと岡口氏は述べる。ところが処分を決めた裁判所は「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて、興味本位で刑事判決を閲覧するよう誘導する意図で投稿した」と、岡口氏の"意図"を一方的に認定し、これが弾劾裁判での罷免事由の柱にもなった。岡口氏は「証拠もないのに」と強調する。

弁護側の反論も受け、弾劾裁判所の判決はこの"意図"を否定はしたのに、「非行」にはあたると結論づけた。岡口氏が遺族から訴えられた民事訴訟ではこの"意図"が認定されたことを理由などに、非行にあたるというのである。岡口氏はいう。

「途中まで、私も裁判所という組織は公正でまともな判断をするだろうと信じていたのですが、実際は逆で、どんどんルール無視の認定がなされていきました」

「司法記者クラブ」の問題点

犯罪行為でない岡口氏の一連の表現が、名誉毀損でもないのに「非行」に並ぶものなのか────そんな疑問が残るなかで訴追された背景に、「空気を読まず、裁判所ムラの掟に背いたことがある」と当の岡口氏は見る。前述の通り訴追の対象となった13の表現行為には、白ブリーフの画像は含まれていないが、岡口氏は「裁判所当局が一番嫌がった核心は、白ブリーフだったのだと思います」と振り返る。

「もともと三権分立といっても司法の立場は弱いものでした。裁判所の権力の源は、国民の信頼を勝ち得ることしかない。そのために裁判官を"100％正義"の雲上人に仕立て、近寄りがたい存在であり続けるよう努めてきた裁判所にとって、白ブリーフの私はどうしても看過できないわけです。しかもおかしなことに、裁判所では誰ひとりその本音を口にしない」

権力監視の役割を担うはずのメディアは本件についてほぼ沈黙することで裁判所をアシストした、と岡口氏は語る。むしろブリーフ姿の異様さを強調し、岡口氏の抗弁を「開き直った」などと断じた。岡口氏によれば事実認定の矛盾などの裁判の進め方の問題点について、審理があるたび記者会見を開いて弁護団が説明したが、記者から出てくる質問は「反省していますか」だったという。

「司法記者クラブの記者たちは、総じて20代の若手でした。裁判所当局側との懇親会があると、年上の裁判官が若手記者たちに教え諭すような格好になって、記者に当局寄りの意識が作られやすい構造があると思います」

裁判官は法と良心にのみ基づいて判断するというのが「裁判官の独立」の原則だが、実際には裁判所当局の意向によって、現場の裁判官を処分することができ、それが弾劾裁判所による罷免を誘発した────すなわち「独立」が瓦解したという事実もほぼ問題視されなかった。

本書が明るみに出した弾劾裁判のディテールは、メディアが一体となって裁判所ムラの権力行使を追認する、いびつな構造を浮かび上がらせている。

（第2回につづく）

■取材・文／広野真嗣（ノンフィクション作家）