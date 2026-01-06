気象台は、午後4時10分に、なだれ注意報を島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、共和町、岩内町などに発表（雪崩注意報） 6日16:10時点

石狩、後志地方では、7日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■石狩市

□なだれ注意報

7日にかけて注意



■当別町

□なだれ注意報

7日にかけて注意



■島牧村

□なだれ注意報【発表】

7日にかけて注意



■寿都町

□なだれ注意報【発表】

7日にかけて注意





■黒松内町□なだれ注意報【発表】7日にかけて注意■蘭越町□なだれ注意報【発表】7日にかけて注意■ニセコ町□なだれ注意報7日にかけて注意■真狩村□なだれ注意報7日にかけて注意■留寿都村□なだれ注意報7日にかけて注意■喜茂別町□なだれ注意報7日にかけて注意■京極町□なだれ注意報7日にかけて注意■倶知安町□なだれ注意報7日にかけて注意■共和町□なだれ注意報【発表】7日にかけて注意■岩内町□なだれ注意報【発表】7日にかけて注意■泊村□なだれ注意報【発表】7日にかけて注意■神恵内村□なだれ注意報【発表】7日にかけて注意