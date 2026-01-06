【なだれ注意報】北海道・島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、共和町、岩内町などに発表（雪崩注意報） 6日16:10時点
気象台は、午後4時10分に、なだれ注意報を島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村に発表しました。
石狩、後志地方では、7日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■石狩市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■当別町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■島牧村
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■寿都町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■蘭越町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■ニセコ町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■真狩村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■留寿都村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■喜茂別町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■京極町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■倶知安町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■共和町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■岩内町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■泊村
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■神恵内村
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意